Insurekcja na Litwie. 22 kwietnia 1794 roku oddział poety Jasińskiego zdobył Wilno

Wiosną 1794 roku fala insurekcji kościuszkowskiej dotarła także na Litwę. Decyzję o rozpoczęciu działań zbrojnych na Litwie i Żmudzi podjęto 16 kwietnia w Szawlach, a na czele powstania stanął generał Antoni Chlewiński.

Chlewiński był początkowo niechętny insurekcji, lecz zmuszono go do przystąpienia pod groźbą aresztowania. Równolegle oddziały powstańcze rozpoczęły akcje przeciwko targowiczanom, zdobywając broń i rozbijając kolejne wrogie posterunki.

Kulminacją wydarzeń była noc z 22 na 23 kwietnia, gdy pułkownik Jakub Jasiński, poeta i wojskowy o jakobińskich poglądach, na czele 300 ludzi wtargnął do Wilna. Jasiński podzielił spiskowców na kilka oddziałów i postawił im zadania. Walka zakończyła się pełnym zwycięstwem – opanowano kluczowe punkty miasta. Zaskoczony rosyjski garnizon, liczący około 2000 żołnierzy, został pokonany – zdobyto Arsenał, a wielu oficerów, w tym komendant miasta generał Nikołaj Arsienjew i targowiczanin hetman wielki litewski Szymon Kossakowski, dostało się do niewoli.

Co ciekawe, Kossakowski próbował wcześniej namówić rosyjskie wojsko stacjonujące w Wilnie do podjęcia walki z powstańcami, Arsienjew jednak zlekceważył zagrożenie.

Opisane wydarzenia szybko stały się legendą. Juliusz Słowacki tak opisywał tamtą noc w dramacie Horsztyński (akt 5):

„Otóż… w nocy o godzinie siódmej Jasiński z trzystu ludźmi przeszedł wyłomem muru koło Ostrej Bramy… księżyca jeszcze nie było… przed Ostrą Bramą świeciła lampa… spiskowi idąc przed nią żegnali się… I cicho podsunęli się wszyscy pod obdwacht naprzeciw ratusza… Jasiński poskoczył szybko i zabił szyldwacha, tak że Moskal nie jęknął… Chwycił za karabin… Spiskowi rozebrali broń z kozłów i tarabany… Jasiński rozesłał barabańszczyków na wszystkie ulice — i rozkazał, aby skoro uderzy ósma godzina, wszyscy zaczęli bębnić. — Sam ulicą Zamkową z dwiestu pięćdziesięciu ludźmi poszedł na Arsenał… Uderzyła ósma… we wszystkich ulicach ozwały się bębny. — Moskale w popłochu sądzili, że na każdej ulicy stoi oddział żołnierzy — i uciekali od bębna do bębna… Jasiński wziął Arsenał — i kazał bić we dzwony… Okropny rozgłos dzwonów obudził lud — zaczął w Arsenale zbierać się — broń rozebrał — i mordował Moskali… Byłem przy Jasińskim… wszyscy polscy panowie będący w Wilnie nie mieli się czego lękać — bo lud zajęty był Moskalami… Wtem jakiś stary przedziera się do Jasińskiego i podaje mu plikę papierów… Jasiński kazał podać pochodnie i przeczytawszy papiery plunął i rzucił je ze wzgardą — lud rozerwał między siebie listy… zaczął się zbierać koło tych, którzy umieli czytać, i długo nie mogłem pojąć tej sceny — myślałem, że to były proklamacje i manifesta… Nagle słyszę krzyk z tysiącznych ust: «Kossakowski zdrajca!…» potem… jeszcze okropne słowo… […] «Wieszać!»”

Hetman Kossakowski rzeczywiście został powieszony. Jasiński został komendantem miasta. 24 kwietnia ogłoszono „Akt Powstania Narodu Litewskiego” oraz powołano Radę Najwyższą Rządową Litewską z wojewodą Józefem Niesiołowskim na czele.

Wilno pozostawało w rękach powstańców do 12 sierpnia, kiedy to po silnym rosyjskim natarciu generała Knorringa miasto skapitulowało.

Za zasługi w insurekcji wileńskiej Jakub Jasiński został w maju 1794 mianowany generałem lejtnantem. Walczył w insurekcji do samego jej końca. Poległ 4 listopada 1794 roku, podczas obrony Pragi.

