W warmińsko-mazurskim otwarto „Muzeum Prus Górnych”

Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Morągu pod nową nazwą „Muzeum Prus Górnych” został otwarty. W uroczystości otwarcia wzięła udział Hanna Wróblewska, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

W marcu otwarto „Muzeum Prus Górnych” w Morągu. W uroczystości wzięła udział Hanna Wróblewska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Marcin Kuchciński – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Radosław Król – wojewoda warmińsko-mazurski, Robert Szewczyk – prezydent miasta Olsztyn, oraz posłowie, senatorowie, a także przedstawiciele władz samorządowych i kościelnych, instytucji kultury i nauki.

„Dziękuję wszystkim zaangażowanym w prace modernizacyjne przy tym unikatowym zabytku. Tak ogromne zaangażowanie w dbałość o substancję architektoniczną i skuteczne pozyskiwanie na ten cel funduszy zasługuje na uznanie nie tylko społeczności lokalnej, ale nas Wszystkich, w tym resortu kultury. Jestem przekonana, że podjęte działania jeszcze bardziej podniosą atrakcyjność Muzeum, co przełoży się na jego frekwencyjny sukces” – oświadczyła minister kultury Hanna Wróblewska.

Jak czytamy, w muzeum przygotowano następujące wystawy: Krajobraz kulturowy Górnych Prus. Kurhany, Przestrzeń Morąga i okolic, Historia pałacu Dohnów w Morągu, Luterańskie epitafia i portrety upamiętniające, Portret holenderski XVII wieku z galerii rodu zu Dohna, Okruchy przeszłości. Pamiątki z pruskich dworów, a także Z niepamięci. Rzeźby Adolfo Wildta z kolekcji Franza Rosego z Dylewa.

Muzeum mieści się w dawnym pałacu rodu szlacheckiego Dohnów, który powstawał w kilku etapach od lat 60. XVI wieku. W latach 20. XX wieku Dohnowie sprzedali pałac starostwu powiatowemu i do stycznia 1945 roku pełnił on rolę urzędu. Po wkroczeniu Armii Czerwonej został w znacznym stopniu spalony. W latach powojennych nastąpiła dalsza dewastacja obiektu. Do końca lat 60. XX wieku zachowały się tylko fragmenty murów obwodowych. Ze stałego wystroju wnętrz pozostał jedynie mały fragment gzymsu sali na pierwszym piętrze, sklepienie jednej z sal na parterze i sklepienia dwóch małych piwnic. Odbudowa pałacu trwała do 1976 do 1985 roku. Ostatecznie jego właścicielem stało się Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, które w 1986 roku otworzyło tu swój oddział, upamiętniający urodzonego w Morągu niemieckiego pisarza i historyka filozofii – Johanna Gottfrieda von Herdera. 1 grudnia 2024 r. Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu zmieniło nazwę na Muzeum Prus Górnych.

gov.pl / Kresy.pl