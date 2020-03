USA przeprowadziły naloty odwetowe na obiekty proirańskich milicji w Iraku

Pentagon poinformował o przeprowadzeniu serii nalotów na obiekty wspieranych przez Iran milicji, m.in. Kata’ib Hezbollah, w odwecie za ostatnich atak na bazę sił USA i koalicji at-Tadżi.

Dzień po ataku rakietowym na bazę wojskową at-Tadżi w Iraku, w której stacjonują min. żołnierze z USA, Wielkiej Brytanii oraz z Polski, Amerykanie przeprowadzili naloty odwetowe. Ich celem były wspierane przez Iran szyickie milicje, które według Waszyngtonu odpowiadają za atak.

Przypomnijmy, że w środę wieczorem czasu lokalnego w wyniku ataku rakietowego na bazę zginęło trzech żołnierzy, dwaj Amerykanie i jeden Brytyjczyk, a 14 innych zostało rannych. Wśród tych ostatnich jest Polak. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Stacja CNN, powołując się na informacje z resortu obrony podała, że naloty zostały przeprowadzone przez załogowe samoloty bojowe, a ich celem było pięć składów broni. Stamtąd miały pochodzić m.in. rakiety użyte do ostatniego ataku.

W oficjalnym oświadczeniu Pentagonu czytamy, że uderzenie miało na celu zmniejszenie zdolności szyickiej, proirańskiej milicji Kata’ib Hezbollah do przeprowadzania dalszych ataków na amerykańskich żołnierzy.

„Uderzenie te były defensywną, proporcjonalną i bezpośrednią odpowiedzą na zagrożenie ze strony wspieranych przez Iran szyickich ugrupowań milicyjnych, które w dalszym ciągu atakują bazy, w których stacjonują siły koalicyjne” – podał Departament Stanu USA. W piątek rano czasu waszyngtońskiego ma odbyć się konferencja prasowa na ten temat.

Pentagon zaznacza, że „ugrupowania terrorystyczne myszą zaprzestać swoich ataków na USA i siły koalicji”. W przeciwnym razie, muszą liczyć się z konsekwencjami.

Stacja Al Araby twierdzi, że celem nalotów były obiekty Kata’ib Hezbollah w rejonie Babel, Karbali i Wait. Dr Wojciech Szewko podał na Twitterze, że samoloty USA zbombardowały liczne koszary Ludowych Sił Mobilizacyjnych / Sił Mobilizacji Ludowej (al-Hashd al-Shabi), milicji proirańskich, irackich szyitów, legalnej w Iraku i sponsorowanej też rząd w Bagdadzie. Faktycznie, jest to koalicja ponad czterdziestu ugrupowań, w skład której wchodzi m.in. Kataib Hezbollah. Według strony irackiej, w nalotach zginęło co najmniej dwóch żołnierzy irackich, względnie funkcjonariuszy policji, a także jeden z pracowników lotniska. Kata’ib Hezbollah rzekomo donosi o 7 rannych.

Według doniesień części źródeł, w nalotach miał zginąć wysoki rangą dowódca irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, gen. Siamand Mashhadani. Doniesienia te rozpowszechniają m.in. media izraelskie, ale jako niepotwierdzone informacje.

