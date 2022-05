USA przekazały Ukrainie trzy pierwsze Mi-17, wzięły już udział w misjach

To pierwsza cześć z partii 11 śmigłowców Mi-8 / Mi-17, przekazywanych Ukrainie w ramach amerykańskiego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, wartego 800 mln dol.

W poniedziałek reporter „Foreign Policy”, Jack Detsch zamieścił na Twitterze wpis z informacją, że Departament Stanu USA dostarczył na Ukrainę trzy śmigłowce Mi-17. To pierwsza partia tych maszyn z łącznie 11 śmigłowców Mi-8 / Mi-17, przekazywanych w ramach pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, wartego 800 mln dol.

Według informacji Detsch, podanych za Pentagonem, trzy wspomniane Mi-17 wykonały już pierwsze misje na Ukrainie.

NEW: Ukraine has received three more Mi-17 Soviet era helicopters, and they have already flown missions: senior U.S. defense official

The U.S. has also sent more than 60 percent of 209,000 rounds of 155m promised to Ukraine

— Jack Detsch (@JackDetsch) May 16, 2022