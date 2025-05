Ukraiński wywiad informuje o zestrzeleniu rosyjskiego myśliwca przy użyciu drona [+VIDEO]

Ukraiński wywiad wojskowy poinformował, że w pobliżu portu Noworosyjsk na południu Rosji ukraiński morski dron Magura V5, uzbrojony w pocisk kierowany R-73, strącił rosyjski myśliwiec Su-30. Według opublikowanego nagrania, maszyna została trafiona, stanęła w ogniu w powietrzu i spadła do morza.

W komunikacie przekazano, że atak przeprowadzili żołnierze jednostki specjalnej “Grupa 13”, a zniszczony samolot, którego wartość szacuje się na około 50 milionów dolarów, należał do rosyjskich sił powietrznych. Do uderzenia miało dojść w piątek, niedaleko portu, w którym stacjonują jednostki rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

Zgodnie z informacjami ukraińskiego wywiadu, Magura V5 — morski dron uderzeniowy — odpalił w stronę Su-30 kierowany pocisk typu powietrze-powietrze R-73. Według opublikowanego nagrania, maszyna została trafiona, stanęła w ogniu w powietrzu i spadła do morza.

World First: Ukrainian Sea Drone Destroys Russian Fighter Jet

Ukraine’s GUR special forces used a Magura sea drone to destroy a Russian Su-30 near Novorossiysk—marking the first-ever destruction of a fighter jet by a naval drone.

The $50 million aircraft exploded mid-air and…

— Clash Report (@clashreport) May 3, 2025