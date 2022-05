Ukraiński urzędnik: mamy tyle rakiet Harpoon, że możemy zatopić całą Flotę Czarnomorską

Przedstawiciel władz obwodu odeskiego uważa, że dzięki otrzymaniu pocisków przeciwokrętowych Harpoon, Ukraina ma już wystarczająco dużo rakiet, by zatopić całą rosyjską Flotę Czarnomorską.

Jak pisaliśmy, w sobotę ministerstwo obrony Ukrainy poinformowało, że kraj ten otrzymał wyrzutnie naziemne i pociski przeciwokrętowe amerykańskiego systemu Harpoon.

Rzecznik odeskiej obwodowej administracji wojskowej, Serhij Bratczuk, komentując te informacje zaznaczył, że w ocenie amerykańskich ekspertów, żeby wyłączyć z akcji lotniskowiec, trzeba trafić go pięcioma rakietami typu Harpoon. Do zniszczenia krążownika potrzebne byłyby cztery takie pociski rakietowe, a niszczyciela – dwa. Z kolei trafienie jedną taką rakietą w przypadku mniejszych jednostek, jak kuter bojowy, może spowodować poważne uszkodzenia. Jako przykład podano sytuację z Zatoki Perskiej, gdy rakietami Harpoon zatopiono dwa irańskie okręty.

„Do tej pory otrzymaliśmy tyle ‘Harpunów’, że możemy zatopić całą Flotę Czarnomorską Federacji Rosyjskiej. Czemu by nie?” – powiedział Bratczuk.

Według informacji ukraińskiego resortu obrony, dostarczycielami rakiet Harpoon są Dania, Wielka Brytania, Holandia. Inne państwa mają dołączyć do tego procesu.

Niedawno informowaliśmy, że Dania dostarczy Ukrainie wyrzutnię rakiet przeciwokrętowych Harpoon. Wcześniej agencja Reutera dotarła do przecieków o tym, że rozważane jest wysłanie na Ukrainę dwóch rodzajów pocisków przeciwokrętowych: Harpoon produkowanych przez Boeinga oraz Naval Strike Missile (NSM) produkowanych przez przez norweskiego Kongsberga we współpracy z Raytheon Technologies. W przypadku Harpoonów jako przeszkodę wskazywano ograniczoną dostępność platform do wystrzeliwania z lądu, ponieważ jest to zasadniczo pocisk rakietowy przeznaczony do odpalania z platform morskich, a Ukraina praktycznie straciła swoją flotę.

Inaczej jest w przypadku rakiet NSM, które mogą być wystrzeliwane z lądu. Według Reutersa „sojusznicy z NATO” mogliby wypożyczyć Ukrainie mobilne wyrzutnie naziemne, które są dostępne, oraz głowice bojowe z Norwegii. Źródła agencji podały, że Stany Zjednoczone starają się wypracować sposób, aby Ukraina uzyskała NSM i wyrzutnie od „europejskich sojuszników”.

Unian / Kresy.pl