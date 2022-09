Ukraiński sztab: odzyskaliśmy ponad 30 miejscowości

Ukraińskie dowództwo twierdzi, że Siły Zbrojne Ukrainy miejscami weszły na prawie 50 km w głąb terenów, zajętych wcześniej przez siły rosyjskie, odzyskując kontrolę nad ponad 30 miejscowościami. Według źródeł ze strony rosyjskiej, Ukraińcy próbują odciąć Rosjan na zachodnim brzegu rzeko Oskoł.

W sobotnim, porannym raporcie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opisał postępy kontrofensywy w obwodzie charkowskim, w rejonie Kupiańska. Podano, że siły ukraińskie na niektórych kierunkach weszły nawet na 50 km w głąb zajmowanych przez Rosjan terytoriów. Zaznaczono, że „wyzwolono lub przejęto kontrolę nad ponad 30 miejscowościami”. Ukraińcy twierdzą też, że dzięki ostrzałowi rakietowemu i artyleryjskiemu zdołali zniszczyć 18 rosyjskich stanowisk dowodzenia i 20 składów z amunicją i paliwem. Ostrzelano też zgrupowania wojsk i systemy obrony przeciwlotniczej i walki radioelektronicznej.

Rosyjscy blogerzy wojskowi zaznaczają, że głównymi celami Ukraińców są: zajęcie Kupiańska i odcięcie Izium. Potwierdzili utratę miejscowości Szewczenkowe oraz, że trasa z zachodu do Kupiańska znajduje się pod kontrolą sił ukraińskich. Na zachodnich obrzeżach miasta działają też ukraińskie grupy dywersyjno-rozpoznawcze. Ukraińska artyleria poważnie uszkodziła też w Kupiańsku most przez rzekę Oskoł i ostrzeliwuje rejony miejscowości na jej lewym brzegu, gdzie grupują się siły rosyjskie, by utrudnić im przeprawę i wsparcie wojsk walczących po zachodniej stronie.

Media związane z separatystami podały, że w czwartek Rosjanie przerzucali do Kupiańska posiłki śmigłowcami. Potwierdzały to również inne źródła.

Część rosyjskich komentatorów (blogerów wojskowych) uważa, że siły ukraińskie będą blokować rezerwy Sił Zbrojnych Rosji w Kupiańsku, próbując głównymi siłami obejść miasto od północy i kontynuować atak w kierunku miejscowości Dworiczna.

Wcześniej źródła ze strony rosyjskiej w sieci potwierdziły, że Ukraińcy zajęli Senkowo i doszli do linii rzeki Oskoł, poszerzając przy tym natarcie na południe i atakując na południe, w kierunku przez Gorochowatkę na Izium. W Gorochowatce znajduje się ważny most. W ciągu dnia siły ukraińskie miały zbliżyć się do przeprawy, ale zostały odparte przez siły rosyjskie, ściągnięte w ten rejon ze wschodu.

Część rosyjskich miliblogerów twierdzi, że we wschodniej części Bałakliji rzekomo wciąż bronią się resztki rosyjskich oddziałów. Podają też, że od południa Siły Zbrojne Ukrainy gromadzą siły, by uderzyć na południową, zapewne osłabioną, flankę sił rosyjskich. Mają tam być licznie obecni członkowie Legionu Międzynarodowego. Wieczorem, bardziej na wschód, Ukraińcy zaczęli atakować na południe od miejscowości Łyman, w rejonie Ozernego i miejscowości Staryj Karawan. Zaznaczono, że Rosjanie stawiają zdecydowany opór, m.in. koło miejscowości Jasynowata.

Ukraińska artyleria ostrzeliwała też okolice miasta Wełykij Budruk, skąd lokalne, prorosyjskie władze zaczęły ewakuować cywilów. Część rosyjskich komentatorów uważa, że może to być przygotowanie pod ukraińskie uderzenie w tym kierunku, czyli na północ od Szewczenkowa-Kupiańska. Należy zaznaczyć, że przez Wełykij Budruk biegnie droga, łącząca Kupiańsk z Rosją. Przypuszczalnie, Ukraińcy będą chcieli ją przeciąć i zablokować miasto od północy. Ogółem, prorosyjskie kanały militarne przyznają, że sytuacja Rosjan w tym rejonie obwodu charkowskiego jest ciężka. Liczą jednak, że ściągane tam rosyjskie rezerwy zdołają zatrzymać postępy ukraińskiej armii, a nawet przeprowadzić kontratak i okrążyć ukraińskie zgrupowanie między Kupiańskiem a Izium.

Jednocześnie, w opinii analityków z ISW, nie można wykluczyć, że jeśli siły ukraińskie okrążą Rosjan pod Izium i odetną ich linie zaopatrzeniowe, mogą zrobić „kocioł”.

Dodajmy, że w sobotę rano ze strony ukraińskiej pojawiły się doniesienia o tym, że jakieś oddziały ukraińskie są już w Kupiańsku. Zamieszczono też nagrania, mające to potwierdzać.

Ukrainian forces in the city of Kupyansk, Kharkiv Oblast pic.twitter.com/yqHHLjfh5H — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 10, 2022

Unian / Twitter / Liveuamap.com / Telegram / Kresy.pl