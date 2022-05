Ukraińcy zniszczyli rosyjskie systemy obrony powietrznej na Wyspie Węży [+FOTO]

W wyniku ataków ukraińskich dronów na Wyspę Wężową (Wyspę Węży), zniszczono kilka budynków, a także wyeliminowano systemy obrony powietrznej Pancyr – podał Jack Detsch z „Foreign Policy”.

O skali zniszczeń na Wyspie Wężowej (potocznie nazywanej Wyspą Węży) świadczą opublikowane ostatnio fotografie satelitarne wykonane przez Maxar. Na zdjęciu widać przede wszystkim zniszczony niemal kompletnie główny kompleks budynków, najwyraźniej włącznie z latarnią morską z XIX wieku.

Jack Detsch z „Foreign Policy” napisał na Twitterze, że w wyniku ataku ukraińskich dronów zniszczono rosyjskie systemy obrony powietrznej, rozmieszczone na wyspie.

„Ukraińskie drony ‘zdjęły’ pojazdy systemu rakietowego ziemia-powietrze Pancyr i zniszczyły kilka budynków na wyspie” – zaznaczył Detsch.

NEW: Ukrainian drone strikes destroyed Russian air defenses on Snake Island in the Black Sea, shown here in satellite image taken today.

The Ukrainian drones took out Pantsir surface to air missile vehicles and destroyed several buildings on the island.

📷:@Maxar pic.twitter.com/EmAXgn7O5g

— Jack Detsch (@JackDetsch) May 13, 2022