Ukraina: Rosjanie zmienili taktykę, by niszczyć systemy obrony powietrznej [+VIDEO]

Według ukraińskich wojskowych, w ostatnim czasie Rosjanie zaczęli używać dronów-kamikadze Shahed jako przynęty, by ujawnić stanowiska obrony powietrznej, atakowanych następnie z użyciem amunicji krążącej Lancet.

We wtorek w programie telewizyjnym rzecznik ukraińskich sił zbrojnych operujących na kierunku tawrijskim, Ołeksij Dmytraszkiwskij powiedział, że Rosjanie zmienili taktykę stosowania swojego lotnictwa, a ściślej systemów bezzałogowych.

Rzecznik wyjaśnił, że wcześniej do tej pory Rosjanie wysyłali jeden, maksymalnie dwa samoloty, które leciały osobno. Jednak w ostatnim czasie zaczęły działać w zespołach.

„Dwa samoloty zwabiły siły obrony powietrznej, a trzeci przeprowadził uderzenie” – zaznaczył. Powiedział też, że Rosjanie zaczęli używać dwukrotnie większej liczby dronów rozpoznawczych na kierunku donieckim. Ponadto, po raz pierwszy zmienili taktykę używania dronów-kamikadze.

„Wczoraj [w poniedziałek – red.] w dzień (…) użyte zostały Shahedy. Udało się je zestrzelić, ale po nich pojawiły się [systemy amunicji krążącej – red.] Lancet. To też jest taka strategia, żeby ujawnić stanowiska obrony przeciwlotniczej, a potem atakować Lancetami” – powiedział Dmytraszkiwskij.

W sieci pojawiły się też nowe nagrania, która mają prezentować skuteczność rosyjskich systemów Lancet w zwalczaniu ukraińskich systemów obrony powietrznej.

Pierwsze nagranie ma przedstawiać zniszczenie przez rosyjską amunicję krążącą radaru obserwacji przestrzeni powietrznej 35D6/36D6.

#Ukraine : A Ukrainian 35D6/36D6 three-dimensional air surveillance radar system was destroyed by two Russian Lancet loitering munitions. pic.twitter.com/8s8M999Gnw

Na drugim nagraniu widać, jak Lancet uderza w wyrzutnię rakietowego systemu przeciwlotniczego Tor w obwodzie chersońskim.

#Ukraine: A Ukrainian 9A330 TLAR of the Tor air defense system was taken out of action by a Russian Lancet loitering munition in #Kherson Oblast.

The first confirmed loss of this AD system, very rare in Ukrainian service. pic.twitter.com/df8AmmXNsh

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 26, 2023