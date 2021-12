Tylko jedna oferta w programie Albatros. Co z WB Electronics?

Wpłynęła jedna oferta wstępna w postępowaniu przetargowym dla programu pozyskania taktycznych dronów krótkiego zasięgu pionowego startu i lądowania „Albatros” – poinformował rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia.

W czwartek rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia, mjr Krzysztof Płatek poinformował, że w postępowaniu przetargowym dotyczącym programu zakupu dwóch zestawów bezzałogowych systemów klasy taktycznej krótkiego zasięgu pionowego startu i lądowania „Albatros” pozostał jeden oferent.

Według dostępnych informacji, do fazy składania ofert wstępnych Inspektorat Uzbrojenia zaprosił dwóch wykonawców: WB Electronics S.A. oraz Schiebel Elektronische Geräte GmbH. Ostatecznie ofertę przesłała firma niemiecka. Nie wiadomo, dlaczego stosowna oferta nie została przesłana przez polską firmę.

„(…) na kolejnym etapie znajduje się postępowanie na dostawę BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu pionowego startu i lądowania ALBATROS. Aktualnie trwa ocena oferty wstępnej złożonej przez Schiebel Elektronische Geräte GmbH” – napisał na Twitterze płk Płatek. Dopytywany, co z propozycją od WB odpowiedział: „Wpłynęła jedna oferta wstępna”.

W uzupełnieniu – na kolejnym etapie znajduje się postępowanie na dostawę BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu pionowego startu i lądowania ALBATROS. Aktualnie trwa ocena oferty wstępnej złożonej przez Schiebel Elektronische Geräte GmbH. — Krzysztof Płatek (@krzysztof_atek) December 30, 2021

Oferta Schiebel Elektronische Geräte GmbH dotyczy systemu wyposażonego w bezzałogowe śmigłowce Camcopter C-100. Może on rozwijać prędkość 222 km/godz. i przenosić ładunek o masie maksymalnej do 90 kg. Przy obciążeniu 34 kg jest w stanie utrzymać się w powietrzu do 6 godzin, przy czym czas ten można zwiększyć nawet do 10 godzin dzięki zastosowaniu dodatkowego zbiornika paliwa.

Przypomnijmy, że przetarg został uruchomiony w grudniu ubiegłego roku. Inspektorat Uzbrojenia planuje w jego ramach zakup dwóch zestawów bezzałogowych systemów klasy taktycznej krótkiego zasięgu pionowego startu oraz lądowania.

Głównym zadaniem Albatrosa będzie rozpoznanie sił przeciwnika nad morzem oraz linią brzegową, a także wsparcie operacji poszukiwawczo-ratowniczych. Maszyny otrzymają optoelektroniczną głowicę obserwacyjną, będą miały możliwość użycia stacji radiolokacyjnej SAR (Synthetic Aperture Radar). Będą także wyposażone w system łączności pozwalający na przekazywanie uzyskanych danych w czasie rzeczywistym.

Dostępne informacje wskazują, że pojedyncza platforma o maksymalnej masie startowej do 200 kg może realizować wspomniane zadania. Według danych z dialogu technicznego, platformy powinny umożliwiać działanie w warunkach panujących na okrętach dysponujących lądowiskami i infrastrukturą lotniczą, podobnie jak załogowe śmigłowce pokładowe.

Przypomnijmy, że w lutym informowaliśmy o kolejnych opóźnieniach w realizacji programu Albatros. Z kolei w marcu br. pisaliśmy, że rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia poinformował, że sześciu oferentów zgłosiło się do postępowania przetargowego w sprawie zakupu bezzałogowych aparatów latających Albatros. Lista oferentów obejmowała: UMS Skeldar ze Szwajcarii, WB Electronics S.A., Schiebel GmbH, Siltec Sp. z o.o., a także dwa konsorcja: WSK PZL Świdnik S.A. wraz z Leonardo S.p.A. oraz Works 11 Sp. z o.o. wraz z Martin UAV.

Jak informowaliśmy, w środę szef MON podpisał wartą 174 mln zł umowę ws. pozyskania łącznie 100 dronów klasy mini kr. Wizjer od konsorcjum PGZ-WZL nr 1-WZL nr 2. Pierwsze dostawy przewidziano na 2024 rok. Minister Mariusz Błaszczak podkreślił też, że w 2022 roku jednym z pierwszych zadań dla Agencji Uzbrojenia będzie także pozyskanie amunicji krążącej dla Wojska Polskiego, wznowione zostaną też zakupy dronów FlyEye. Ponadto, Inspektorat Uzbrojenia wystosował zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do procedury w programie Bezzałogowych Systemów Powietrznych pionowego startu klasy mini o kryptonimie Ważka. Szef MON zapowiedział jednak, że na tym temat się nie kończy. Później ogłosił uruchomienie procedury zakupu bezzałogowców w ramach programu Gryf, a także rozpoczęcie w 2022 roku programu pozyskania pierwszych dronów bojowych szczebla operacyjnego klasy MALE w ramach programu Zefir.

