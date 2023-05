Tomasz Lis porównał rzeź wołyńską do “dwóch kilogramów cukru”

Tomasz Lis skomentował spór na linii Polska-Ukraina, dotyczący braku przeprosin Kijowa za ludobójstwo na Wołyniu. Porównał rzeź wołyńską do “dwóch kilogramów cukru”.

W niedawnym wywiadzie dla portalu Onet.pl rzecznik MSZ, Łukasz Jasina został zapytany m.in. o zbliżającą się 80. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu. “Pamiętam czasy, kiedy ta zbrodnia nie była problemem, bo była mało znana. Ale teraz już jest i nie da się tego faktu zmienić. Nie da się cofnąć czasu i nigdy nie będzie dobrego czasu, by o tym mówić lub nie. To trzeba sobie w końcu powiedzieć, bo ciągle pojawiają się głosy, że dla dobra stosunków polsko-ukraińskich warto o Wołyniu mówić mniej”- powiedział Jasina.

Rzecznik resortu dyplomacji wspomniał, że Ambasador RP w Kijowie, Bartosz Cichocki “prowadzi wiele rozmów”, ale przyznał, że nie słyszał jak na razie “o wielkich wydarzeniach, które są planowane na początek lipca”. Dodał, że do rocznicy są jeszcze dwa miesiące. Zapytany, co Zełenski powinien powiedzieć, Jasina odpowiedział: “Przepraszam i proszę, prosimy o wybaczenie”.

Do słów Jasiny odniósł się w sobotę ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz. “Jakiekolwiek próby narzucania Prezydentowi Ukrainy czy Ukrainie co musimy w sprawie wspólnej przeszłości są nieakceptowalne i niefortunne. Pamiętamy historię i apelujemy o szacunek a wyważenie w wypowiedziach, szczególnie w trudnych realiach ludobójczej agresji rosyjskiej” – napisał na Twitterze. “Co więcej, dobrze znana formuła prawdziwego pojednania w stosunkach ukraińsko-polskich, która została przyjęta przez hierarchów naszych Kościołów, brzmi: ‘wybaczamy i prosimy o wybaczenie'” – stwierdził.

W niedzielę skasował swój wpis.

Tymczasem do sporu na linii Polska-Ukraina, dotyczącego braku przeprosin Kijowa za ludobójstwo na Wołyniu, odniósł się Tomasz Lis, były redaktor naczelny Newsweeka. “Jak sąsiadowi zalało mieszkanie to mu się pomaga a nie wypomina, że jeszcze nie oddał dwóch kilogramów cukru. Ale zdesperowani perspektywą utraty władzy PiS-owcy będą szczuć przeciw komu się da. Dziś przeciw Ukraińcom, jutro przeciw komuś innemu” – napisał na Twitterze.

W kolejnym wpisie kontynuował temat: “Czy przeprosiliśmy już za Zaolzie, za sierpień 1968, za pacyfikację ukraińskich wiosek przed wojną? Za szmalcowników i współpracującą z gestapo granatową policję? Tak tylko pytam, bo jak nas, to i my”.

“Za rogiem mam kawiarenkę, w której pracują młodzi Ukraińcy. Za chwilę tam pójdę. I nie zapytam o Wołyń, ale, jak zawsze powiem ‘cześć’ na powitanie i na pożegnanie oraz ‘dziękuję’, gdy podadzą jak zawsze pyszną kawę” – stwierdził.

Jego komentarze wywołały falę oburzenia.

Do słów Tomasza Lisa odniósł się m.in. ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. “Pan Tomasz Lis porównuje 150 tys. bestialsko wymordowanych Polaków do “2 kilogramów cukru”. A do ilu kilogramów cukru porównałby on Ofiary Holokaustu Żydów?” – wskazał.

Kresy.pl