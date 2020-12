Teksas chce unieważnienia wyniku wyborów w czterech stanach USA. Ma poparcie 17 innych stanów

Prokurator generalny Teksasu złożył do Sądu Najwyższego USA wniosek o unieważnienie wyniku wyborów prezydenckich w Georgii, Michigan, Pensylwanii i Wisconsin. Jego działania poparło 17 innych stanów.

W środę prokurator generalny amerykańskiego stanu Teksas, Ken Paxton, złożył do Sądu Najwyższego USA wniosek o unieważnienie wyniku wyborów prezydenckich w czterech stanach: Georgii, Michigan, Pensylwanii i Wisconsin.

Paxton przekonuje, że wprowadzone w wymienionych wyżej stanach zmiany w ordynacji, dotyczące głosowania korespondencyjnego, były niezgodne z konstytucją i miały wpływ na wynik wyborów prezydenckich.

Przypomnijmy, że w tych czterech stanach po podliczeniu zasadniczej części głosów wygrywał urzędujący prezydent Donald Trump. Jednak po tym, jak zaczęły spływać liczne głosy w trybie korespondencyjnym kandydat Demokratów, Joe Biden mocno zmniejszył straty, a ostatecznie wygrał. Z takiej formy głosowania znacznie częściej korzystali zwolennicy Partii Demokratycznej, choć Republikanie ze sztabu Trumpa twierdzą, że w związku z takim sposobem oddawania głosów dochodziło do licznych nieprawidłowości, a nawet naruszeń prawa.

Prokurator generalny Teksasu domaga się zablokowania 62 elektorom, reprezentującym Georgię, Michigan, Pensylwanię i Wisconsin możliwości oddania w najbliższy poniedziałek głosów na Bidena. Według oficjalnych rezultatów uzyskał on 306 głosów elektorskich, podczas gdy Trump 232.

Wniosek Paxtona poparli prokuratorzy generalni trzech innych stanów z południa: Alabamy, Arkansas i Luizjany. Jednak jak podaje stacja Fox News, w środę po południu łącznie 17 stanów, na czele z Missouri, złożyło w Sądzie Najwyższym wniosek popierający pozew Teksasu. Celem ma być opóźnienie wyznaczenia prezydenckich elektorów z Georgii, Michigan, Pensylwanii i Wisconsin. Pozew 17 stanów jest bardzo zbliżony do tego złożonego przez Teksas. Ich zdaniem, wymienione stany działały niekonstytucyjnie, gdy ich sądownictwo lub władza wykonawcza zmieniały swoje prawa wyborcze. Zdaniem 18 stanów, tylko stanowe organy ustawodawcze mogą ustanawiać prawa dotyczące sposobu, w jaki stany wyznaczają swoich stanowych elektorów.

Formalnie, stany te złożyły wniosek o zezwolenie na wniesienie skargi i uznanie, że wybory w Georgii, Michigan, Pensylwanii i Wisconsin odbyły się z naruszeniem prawa wyborczego i 14. poprawki do konstytucji USA. Ostrzegają też, że zmiany wprowadzone przez władze wykonawcze i sądownicze czterech stanów otwarły tam drogę do potencjalnych oszustw wyborczych.

Tego samego dnia podobny wniosek, popierający działania Teksasu, złożył sztab Donalda Trumpa. W treści dokumentu zaznaczono, że „niezgodne z prawem zawieszenie lub naruszenie prawa stanowego tym samym bezpośrednio stawia pod znakiem zapytania zaświadczenie o wynikach wyborów w pozwanych stanach na rzecz wiceprezydenta Joe Bidena”.

Urzędujący prezydent Donald Trump wcześniej zapowiedział na Twitterze, że przyłączy się do wniosku prokuratora Paxtona. „Będziemy interweniować w sprawie Teksasu (i wielu innych stanów). To jest wielka sprawa. Nasz kraj potrzebuje zwycięstwa!” – napisał we wpisie. Później zamieścił kolejny, w którym twierdził, że „jest masa dowodów na szeroko zakrojone fałszerstwo w czterech stanach (i w innych) wspomnianych w pozwie Teksasu”.

We will be INTERVENING in the Texas (plus many other states) case. This is the big one. Our Country needs a victory!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020