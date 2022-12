Szynkowski vel Sęk o KPO: Nie będzie innych żądań, mam pisemne gwarancje KE

Minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk poinformował, że dysponuje dokumentem potwierdzającym, że środki z KPO zostaną odblokowane, jeśli zostanie przyjęty projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

„Jest decyzja w tej sprawie posiedzenia kolegium komisarzy, czyli całej Komisji Europejskiej. Te posiedzenia są protokołowane, jest też korespondencja potwierdzająca decyzje z tego posiedzenia” – powiedział minister. Podkreślił jednak, że „korespondencja będąca też elementem pewnych rozmów na tym etapie nie powinna być publiczna”.

Minister poinformował, że projekt nowelizacji ustawy został napisany przez przedstawicieli Kancelarii Premiera. „To koncepcja zaproponowana przez nas, przez naszych ekspertów. Pomysł nie pojawił się ze strony Brukseli, to nasza odpowiedź, chęć pewnego resetu, w związku z wątpliwościami Komisji Europejskiej. Prawnicy, z którymi to konsultowaliśmy, wypowiadają się w ten sposób, że to rozwiązanie zgodne z konstytucją” – przekazał vel Sęk.

Jak informowaliśmy, PiS niespodziewanie wycofał forsowany dotąd projekt nowelizacji ustawy o sądownictwie, który miał odblokować środki z Krajowego Planu Odbudowy. Ma być procedowany dopiero za miesiąc. Wcześniej od projektu zdystansował się prezydent Andrzej Duda, a Solidarna Polska zdecydowanie zapowiedziała, że nie poprze nowelizacji.

Dodajmy, że PiS wycofało projekt niedługo po tym, jak polski rząd wycofał swoje weto wobec minimalnego podatku od korporacji.

Prezydent oświadczył w czwartek przed południem, że nie współuczestniczył w przygotowaniu projektu noweli ustawy o SN, ani nie konsultowano go z nim. Zaapelował o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem. Zaznaczył jednocześnie, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny oraz nie pozwoli, aby do polskiego systemu prawnego został wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie albo pozwalał komukolwiek je weryfikować.

„Z satysfakcją przyjmujemy fakt, że coraz więcej polityków i publicystów zauważa, że mechanizm KPO to w istocie mechanizm szantażu, który wypacza unijne wartości” – powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dodał, że „KPO to mechanizm służący do dyscyplinowania państw, które dokonują wyborów demokratycznych, nie po myśli urzędników unijnych czy głównych unijnych graczy, takich jak Niemcy czy Francja”.

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta twierdził natomiast, że przepisy nowelizacji ustawy o SN naruszają bezpośrednio co najmniej 11 wyroków Trybunału Konstytucyjnego odnoszących się do statusu sędziów.

Według wcześniejszych, nieoficjalnych informacji, które pojawiały się w mediach, PiS prowadził rozmowy z PSL, chcąc pozyskać poparcie ludowców dla noweli ustawy o SN.

Zgodnie z projektem noweli ustawy o SN sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny, a nie jak obecnie utworzona niedawno Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Projekt przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także „z urzędu” sam sąd. Projekt uzupełnia także badania podczas „testu” o przesłankę ustanowienia sędziego „na podstawie ustawy”.

Przypomnijmy, że w środę, wyjeżdżający na unijny szczyt do Brukseli premier Mateusz Morawiecki wezwał do jak najszybszego przyjęcia nowelizacji ustawy o sądownictwie, by odblokować środki z KPO. „Nie ma już dzisiaj czasu, aby dłużej przeciągać linę… Zakończmy ten etap sporu i skupmy się na przyszłości” – napisał na Facebooku Morawiecki.

Jak pisaliśmy, we wtorek wieczorem RMF FM podało, że Komisja Europejska wstępnie zgodziła się na zaproponowany przez Polskę projekt zmian w sądownictwie. Może to doprowadzić do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Według źródła radia w KE, jest to „na razie sygnał”, że przedstawiony przez polskiego ministra ds. europejskich, Szymona Szynkowskiego vel Sęka, projekt ustawy sądowej „idzie w dobrym kierunku”. Jak podano, zgody udzielił tzw. komitet sterujący, odpowiedzialny w Komisji Europejskiej za negocjacje z Polską. Jednocześnie, minister Szynkowski vel Sęk zapowiedział nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, żeby wypełnić „kluczowy kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską ws. KPO”. Projekt minionej nocy wpłynął do Sejmu.

PiS dążył jak dotąd do jak najszybszego przeprowadzenia przez Sejm nowelizacji ustawy o sądownictwie, żeby odblokować środki z KPO. W nocy z wtorku na środę portal Onet.pl podał, że jego dziennikarze „zdobyli dokumenty opisujące przygotowywany kompromis PiS z Brukselą w sprawie wypłaty pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy”. W ocenie serwisu, są to „dokumenty sensacyjne”, ponieważ „pokazują, że PiS idzie na fundamentalne ustępstwa w sprawie sądów po to, aby dostać miliardy euro” i de facto „kapituluje przed Brukselą”, by uzyskać unijne środki. Partia Jarosława Kaczyńskiego jest wyraźnie zdeterminowana i chce znowelizować ustawę nawet przy sprzeciwie Zbigniewa Ziobro i Solidarnej Polski i w obliczu poważnego kryzysu w Zjednoczonej Prawicy.

Projekt noweli ustawy o SN został wniesiony do Sejmu przez posłów PiS w nocy z wtorku na środę. Według autorów, proponowane przepisy mają wypełnić kluczowy kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską ws. Krajowego Planu Odbudowy.

