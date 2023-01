Szwecja przekaże Ukrainie haubice Archer i BWP CV90

Szwecja dostarczy Ukrainie armatohaubice Archer i bojowe wozy piechoty CV90 – poinformował w czwartek premier kraju Ulf Christersson.

Siły Zbrojne Ukrainy otrzymają kołowe haubice 155 mm Archer, chociaż szwedzcy urzędnicy nie podali dokładnej liczby dział samobieżnych, które zostaną wysłane na Ukrainę.

Wiadomo jednak, że będą to haubice spośród tych, które wcześniej planowała pozyskać Norwegia. Jednak obecnie dostępnych jest tylko 20 takich systemów, ponieważ 4 są wykorzystywane do celów szkoleniowych i marketingowych. Szwedzkie media sugerują, że Ukraina otrzyma dywizję 12 Archerów.

Szwecja wyśle również 50 bojowych wozów piechoty CV90. Najprawdopodobniej będzie to wersja CV9040 – główny typ tego BWP, który znajduje się na uzbrojeniu szwedzkich sił zbrojnych.

CV90 (Combat Vehicle 90) to rodzina pojazdów bojowych opracowanych przez BAE Systems i Bofors.

Bojowy wóz piechoty CV90 jest uzbrojony w armatę 40 mm L70 Bofors. Opancerzenie maszyny pozwala wytrzymać trafienie pociskami 30 mm. Szwedzkie Siły Zbrojne dysponują ponad 500 takimi BWP.

Szwecja dysponuje obecnie 48 samobieżnymi armatohaubicami Archer kal. 155 mm. Wprowadzono je do służby w 2016 roku. Już wcześniej w szwedzkich mediach zastanawiano się, ile sztuk można byłoby przekazać Ukrainie.

System Archer, produkowany przez BAE Systems to samobieżna armatohaubica kal. 155 mm na podwoziu kołowym. Posiada w pełni zautomatyzowany system ładowania i komputerowy system kierowania ogniem. Załoga, którą mogą stanowić tylko dwie osoby, może przestawić haubicę w pozycję bojową w 14 sekund bez konieczności opuszczania opancerzonej kabiny, a pierwszy pocisk wystrzelić 9 sekund później. Po oddaniu łącznie 5 strzałów można wrócić do pozycji mobilnej i odjechać na tyle szybko, że w niektórych przypadkach nastąpi to nim ostatnie pociski uderzą w cel. Przy wykorzystaniu amunicji Excalibur, zasięg ostrzału może wynosić do 60 km, przy wykorzystaniu amunicji standardowej to 30 km. Jak na razie, system Archer używany jest tylko w armii szwedzkiej.

