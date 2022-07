Strzelanina w stolicy Danii [+VIDEO]

W największym centrum handlowym stolicy Danii doszło do strzelaniny. Na razie nie jest znane tło przestępstwa.

Do strzelaniny doszło w niedzielę w centrum handlowym Field’s – największym tego typu centrum w Kopenhadze. Powołując się na policję Danii BBC pisze o „kilku” ofiarach śmiertelnych. „Naoczni świadkowie mówili o chaosie, gdy rozległy się strzały” – podał portal brytyjskiego nadawcy publicznego. Agencja Bloomberga pisze także o kilku rannych.

Nagrania jakie pojawiły się na portalach społecznościowych, mające obrazować sytuację po wybuchu strzelaniny, ukazują tłum uciekających osób. Pojawiły się także nagrania dużej liczby funkcjonariuszy policji oraz karetek pogotowia pod centrum handlowym.

#Copenhagen: Police in Denmark say a suspect has been arrested after several people were shot inside the Field’s shopping center in Copenhagen. The area has been evacuated.pic.twitter.com/a8TpB0iBSr

— I.E.N. (@BreakingIEN) July 3, 2022