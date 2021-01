Stoltenberg: NATO zamierza pogłębiać relacje z Mołdawią

NATO zamierza rozszerzać współpracę z Mołdawią oraz modernizować instytucje bezpieczeństwa w tym kraju – poinformował we wtorek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg po rozmowie telefonicznej z nową prezydent Mołdawii Maią Sandu.

NATO nadal zamierza rozszerzać współpracę z Mołdawią – napisał we wtorek na Twitterze Stoltenberg po rozmowie telefonicznej z prezydent Maią Sandu. Pogratulował jej zwycięstwa w wyborach. Sandu objęła urząd prezydenta Mołdawii 24 grudnia 2020 roku.

Good talk with President @sandumaiamd to congratulate her on her election. #NATO remains committed to enhancing our cooperation & helping to modernise #Moldova’s defence & security institutions.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 5, 2021