Stany Zjednoczone apelują do Andrzeja Dudy o zawetowanie „lex TVN”

Stany Zjednoczone są głęboko zaniepokojone uchwaleniem w Polsce ustawy, która podważyłaby wolność słowa, osłabiłaby wolność mediów i podważyła zaufanie inwestorów zagranicznych do ich praw własności i świętości umów w Polsce – poinformował w piątek Ned Price, rzecznik Departamentu Stanu USA.

„Zachęcamy Prezydenta Dudę do potwierdzenia swoich wcześniejszych oświadczeń o poszanowaniu wspólnych norm demokratycznych, na których opierają się nasze relacje, oraz o jego zobowiązaniu do obrony konstytucyjnych zasad wolności słowa, wolności prowadzenia działalności gospodarczej, praw własności i równego traktowania na mocy prawa. Gorąco zachęcamy go do poszanowania tych norm i zobowiązań w odniesieniu do tych przepisów, które poważnie wpłyną na wolność mediów i klimat inwestycji zagranicznych w Polsce, jeśli dojdą do skutku”.

„Wolne i niezależne media wzmacniają nasze demokracje, zwiększają odporność Sojuszu Transatlantyckiego i wspierają nasze stosunki dwustronne. Oczekujemy współpracy z polskim rządem w celu realizacji naszych wspólnych priorytetów w oparciu o wartości demokratyczne i poszanowanie podstawowych wolności, w tym wolności słowa. Teraz nadszedł czas solidarności między Sojusznikami” – ogłosił Price.

Jego jego zastępczyni Jalina Porter potwierdziła, że Stany Zjednoczone są zaniepokojone uchwaleniem w Polsce ustawy. „Zachęcamy również prezydenta Dudę do potwierdzenia swoich wcześniejszych oświadczeń na rzecz wolności wypowiedzi, świętości umów i wspólnych wartości, które leżą u podstaw naszych relacji. Gorąco zachęcamy go również do działania zgodnie z tymi wartościami w odniesieniu do tego ustawodawstwa, które, jeśli stanie się prawem w swojej obecnej formie, może poważnie wpłynąć na wolność mediów, a także na klimat inwestycji zagranicznych”.

Rzecznik poinformowała, że Stany Zjednoczone zdecydowanie popierają wolność mediów. „I oczywiście będę nadal podkreślać, że jesteśmy głęboko zaniepokojeni uchwaleniem tego prawa, jeśli miałoby ono mieć miejsce”.

Dodała, że administracja Bidena bardzo mocno stawia prawa człowieka w centrum polityki zagranicznej. „I oczywiście sednem tego jest wolność wypowiedzi. Oznacza wolność mediów. Oznacza to oczywiście docenienie naszej Czwartej Władzy. I tak dalej będziemy przy tym trwać i nadal będziemy zachęcać prezydenta Dudę do tego samego”.

W sierpniu br. Andrzej Duda powiedział, że będzie „stał cały czas na straży konstytucyjnych zasad”, w tym „zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności i wszystkich innych zasad konstytucyjnych”, co zostało odebrane jako zapowiedź możliwego zawetowania ustawy medialnej. Zadowolenie z tych słów wyraził nawet sekretarz stanu USA.

Przypomnijmy, że wniesiona przez posłów Prawa i Sprawiedliwości nowelizacja zakłada doprecyzowanie regulacji umożliwiających przeciwdziałanie przez KRRiT przejęciu kontroli nad nadawcami RTV przez podmioty spoza UE. Nowe przepisy mają zapobiec przejmowaniu mediów w Polsce przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE plus Islandia, Liechtenstein i Norwegia), w tym także przez podmioty zależne zarejestrowane na obszarze EOG. W powszechnej opinii uderza to w Grupę TVN, której właścicielem jest amerykański koncern Discovery zarządzający nią za pośrednictwem spółki zarejestrowanej w Holandii, stąd nowelizacja doczekała się określenia „lex TVN”.

