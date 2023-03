Przeludnienia nie będzie – Klub Rzymski zrewidował swoję ostrzeżenia sprzed półwiecza

Morawiecki udzielił wywiadu dziennikowi "Financial Times". Dziennikarze londyńskiej gazety zapytali szefa polskiego rządu jak ocenia rolę Pekinu wobec wojny na Ukrainie. "Nie jestem pewien, czy Chiny, ze swoim wsparciem, którego udzielają Rosjanom, mogą odegrać pozytywną rolę. Bardziej obawiam się tego, co może wyniknąć z tego zaangażowania, ponieważ Chiny to tak ogromny kraj, to supermocarstwo i myślę, że poprzez wspieranie Rosji wysyłają bardzo silny sygnał do reszty świata" - odpowiedź Morawieckiego zacytował portal wPolityce.

Jednocześnie jednak premier przyznał, że nie wie "jak silne jest to wsparcie". Przyznał również, że przywódca Chińskiej Republiki Ludowej po swojej niedawnej wizycie w Moskwie i spotkaniu z Władimirem Putinem ma odbyć rozmowę również z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, o czym pisaliśmy na naszym portalu. "Nie wiadomo, co z tych rozmów wyniknie." - ocenił.