Solidarna Polska mogłaby poprzeć kandydaturę prezesa Orlenu na premiera

Deputowany Parlamentu Europejskiego z ramienia Solidarnej Polski Patryk Jaki ocenił uzdolnienia obecnego prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka.

W wywiadzie dla portalu Wirtualna Polska Jaki stwierdził, że Obajtek jest „osobą wyjątkowo zdolną”. Gdy został zapytany czy prezes PKN Orlen ma „predyspozycje na premiera” polityk Solidarnej Polski odparł – „Moim zdaniem tak, ale decyzja co do premiera należy do największej partii w koalicji. Z tego, co wiem, Daniel mówił, że na razie taka propozycja nie padła.”

Jaki uznał, że na razie Obajtek „Dobrze się sprawdza jako prezes Orlenu”. Zapytany o to jak zachowałaby się jego partia w sytuacji gdyby Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło kandydaturę Obajtka na premiera polityk Solidarnej Polski odpowiedział – „Nie sądzę, aby w tej kwestii były jakieś przeszkody z naszej strony”.

Jaki wypowiedział się także na temat nagłego wzrostu deklaracji lewicowości wśród młodych Polaków, jaki wykazało niedawne badanie socjologiczne. Jaki określił spór między prawicą a lewicą jako spór „między pracą nad duszą a życiem jako przyjemnością oraz między zwolennikami determinizmu oraz jego przeciwnikami. Ten pierwszy problem jest stary jak świat, od Sokratesa po Platona – spory które toczono z sofistami, po spory krytyków chrześcijaństwa ze św. Augustynem a potem tomistami na czele, przez spory po rewolucji francuskiej, do ciągnącej się do dziś fali rewolucji 68 roku – dotyczyły właśnie tych dychotomii – które uprościć można do dylematu dusza czy ciało.” Według polityka – „Strona, która jest zwolennikiem łatwego podejścia do życia, ma naturalną przewagę.”

„Obiektywnie rozumiem, że dla młodego człowieka druga oferta może być mniej ciekawa niż <<róbta co chceta>>” – powiedział deputowany PE. Jednocześnie Jaki zadeklarował – „nie uważam, jak zwolennicy determinizmu, że tak już ma być i nic z tym nie zrobimy. Ludzie zmieniają poglądy. Im człowiek jest starszy tym bardziej widzi, że pewna wiedza i ład przechodzący z pokolenia na pokolenia to lepsza recepta na życie niż wyemancypowanie się od wszystkiego. Wielu niestety to zobaczy dopiero wtedy, kiedy taka aksjologia sprawi, że nie będą potrafili stworzyć stałego związku, którego z wiekiem mogą potrzebować i że często mogą cierpieć na tym dzieci, które tworzą zawsze nową perspektywę dla prawie każdego człowieka.”

