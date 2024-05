Sikorski chce szkolić poborowych Ukraińców w Polsce

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski powiedział, że Polska nie rozważa jeszcze wysłania swoich instruktorów na Ukrainę i zaoferował przeszkolenie oddziału poborowych Ukraińców w Polsce.

Sikorski powiedział, że Polska rozpatrzyła wniosek Ukrainy o możliwość wysłania instruktorów zajmujących się szkoleniem ukraińskiej armii bezpośrednio na terytorium Ukrainy.

“Doszliśmy do wniosku że i bezpiecznie i wydajniej będzie wyszkolić w Polsce ukraińską jednostkę złożoną z Ukraińców, którzy podlegają wcieleniu do wojska ukraińskiego. Doszliśmy do wniosku, że to będzie skuteczniejszy sposób pomocy Ukrainie” – mówił.

Szef MSZ zapytany został o możliwość użycia przez Ukrainę broni dostarczanej z Polski do atakowania celów w Rosji. “Co do użycia broni, którą dostarczamy na Ukrainę, to nie są mi znane żadne ograniczenia na dostawy polskiej broni” — odparł.