Scholz: Rosja nie osiągnęła żadnego z deklarowanych początkowo celów wojennych

W artykule pt. "Zagrożenie polskim zaangażowaniem na Ukrainie" opublikowanym we wtorek na portalu The American Conservative, płk Macgregor wyraził opinię, że wojna na Ukrainie nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami zachodnich obserwatorów. "Siły ukraińskie wyglądają na zdruzgotane i wyczerpane. Dostawy docierające do oddziałów ukraińskich walczących na wschodniej Ukrainie to ułamek tego, co jest potrzebne. W większości przypadków uzupełnienia i nowa broń są niszczone na długo przed dotarciem na front" - uważa Macgregor.

Zdaniem eksperta w tej sytuacji administracja Joe Bidena szuka możliwości odwrócenia sytuacji i wyjścia z twarzą, a "Polska zdaje się oferować wyjście" Stanom Zjednoczonym. Miałoby to być zaangażowanie się Polski w konflikt po stronie Ukrainy.