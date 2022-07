Rząd Austrii chce, żeby przemysł przestawił się z gazu na ropę – w miarę możliwości

Austriacki rząd zamierza nakazać przemysłowi i przedsiębiorstwom użyteczności publicznej, by w miarę możliwości zakłady przestawiły się z gazu ziemnego na alternatywne źródła energii, głównie na ropę naftową.

Jak podała we wtorek agencja Reuters, austriacka minister energii, Leonore Gewessler poinformowała, że jej resort pracuje nad dekretem nakazującym przemysłowi i przedsiębiorstwom użyteczności publicznej w Austrii, by tam, gdzie to możliwe, zakłady pracowały na źródłach energii alternatywnych do gazu ziemnego. Miałaby to być zwłaszcza ropa naftowa.

„Elektrownie i przedsiębiorstwa przemysłowe zostaną poinstruowane, aby zmodernizować swoje systemy do pracy w trybie podwójnym w zakresie, w jakim jest to technicznie i ekonomicznie wykonalne. To oznacza, że elektrownie mogą pracować zarówno na gazie ziemnym, jak i na innych źródłach energii – w większości przypadków będzie to ropa naftowa” – powiedziała Gewessler, cytowana przez Reuters.

Austriacka minister energii zaznaczyła, że dokument, który musi zostać podpisany przez główną komisję austriackiej izby niższej parlamentu, jest skierowany do dużych odbiorców gazu, zaś największy potencjał tkwi w ciepłownictwie, które polega na pompowaniu gorącej wody z ciepłowni do budynków użytkowników. Jak podano, w Wiedniu duża część ciepłowni jest zasilana gazem.

Konferencja prasowa została zwołana po tym, jak minister Gewessler spotkała się z ekspertami od magazynowania gazu w Austrii. Powodem zwołania spotkania było „spowolnienie w ilości gazu przekazywanego do magazynów w zeszłym tygodniu”. Od tamtego czasu, ilość ta wzrosła, a zatem w opinii austriackiej minister energii nie ma potrzeby przechodzenia na drugi poziom trzystopniowego awaryjnego planu gazowego.

Austria pozyskuje 80 proc. swojego gazu ziemnego z Rosji. Jednak większość energii elektrycznej w tym kraju wytwarzana jest w elektrowniach wodnych, w związku z czym w elektrowniach wykorzystuje się stosunkowo mało gazu. Surowiec ten pełni jednak ważną rolę w przemyśle, m.in. metalowym i papierniczym, a także w ogrzewaniu.

Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Austria szuka alternatywnych źródeł gazu. Równolegle, stara się napełnić swoje magazyny gazowe przed rozpoczęciem sezonu grzewczego jesienią.

Jak pisaliśmy, dwa miesiące temu szef MSZ Austrii powiedział, że jego kraj odrzuca embargo na rosyjski gaz.

Reuters / Kresy.pl