Rz: Polscy śledczy mają nagranie, na którym widać zabójcę żołnierza na granicy

Organy ścigania znają wizerunek cudzoziemca, który dźgnął nożem polskiego żołnierza na białoruskiej granicy – informuje we wtorek Rzeczpospolita. Ustalane są jego personalia, m. in. w środowisku imigrantów.

Śledczy badający sprawę śmiertelnego ataku nielegalnego imigranta na polskiego żołnierza, który zmarł w wyniku odniesionych ran, znają wizerunek sprawcy – podaje we wtorek Rzeczpospolita. Jak czytamy, moment ataku na 21-letniego żołnierza 1. Brygady Pancernej został nagrany na kamerach Straży Granicznej.

“Moment ataku na 21-letniego szeregowego Mateusza Sitka, który został raniony nożem przymocowanym do kija, kiedy zbliżył się do zapory, by załatać w niej wyrwę, utrwaliły kamery Straży Granicznej umieszczone na masztach” – pisze Rz.

Jak czytamy, “na nagraniu widać sprawcę, chociaż zdjęcie jest niewyraźne”. “Po poddaniu specjalistycznej obróbce okaże się, na ile uda się wyostrzyć obraz jego twarzy” – podkreśla Rz.

“Napastnik ma śniadą cerę, co może oznaczać, że nie jest to funkcjonariusz białoruskich służb, lecz jeden z migrantów przebywających po białoruskiej stronie” – dziennik cytuje źródło znające ten zapis.

Cytowany w artykule prokurator Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawie wskazuje, że sekcja zwłok wykazała, iż “w następstwie doznanej rany kłutej klatki piersiowej nastąpiło uszkodzenie lewego płuca oraz niedokrwienno-niedotlenieniowe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego”.

Jak podaje Rz, prokuratura bada też kwestie związane z udzielaniem pomocy żołnierzowi. Sprawdzane jest m.in. dlaczego wieziono go ciężko rannego do szpitala powiatowego w Hajnówce, zamiast helikopterem wprost do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie przy ul. Szaserów, który dysponuje nieporównanie większymi możliwościami w zakresie sprzętu i specjalistów.

W czwartek w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie zmarł żołnierz 1 Brygady Pancernej ugodzony nożem przez imigranta.

Żołnierz strzegący granicy Białorusi przed migrantami został pchnięty nożem 28 maja w czasie akcji zatrzymania przekraczającego nielegalnie granicę. Do ataku doszło w rejonie Dubicz Cerkiewnych. Żołnierz Wojska Polskiego podjął działania na rzecz zatrzymania migranta przekraczającego nielegalnie granicę, ten wyjął nóż i zranił żołnierza.

Kilku innych polskich funkcjonariuszy jest rannych.

W poniedziałek rząd poparł propozycję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą utworzenia tymczasowej strefy buforowej na granicy z Białorusią.

rp.pl / Kresy.pl