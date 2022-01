Rosyjskie wojska 3 km od polskiej granicy? Na to wskazują zdjęcia satelitarne [+FOTO]

Profil Coupsure poinformował, analizując zdjęcia satelitarne, że rosyjskie wojska, które przyjechały na Białoruś w ramach ćwiczeń, trafiły między innymi do obozów położonych w obrębie 3 km od polskiej granicy.

Wojsko zostało niedawno rozmieszczone w pobliżu polskiej granicy na poligonie w Brześciu na Białorusi – podał w niedzielę profil Coupsure, zajmujący się bezpieczeństwem i geopolityką. Do wpisu dołączono zdjęcie satelitarne, na którym zaznaczono dwa punkty (mają tam stacjonować rosyjskie wojska). Wcześniej informacje na ten temat zostały podane w piątek, jednak wówczas nie zamieszczono zdjęć satelitarnych.

Military recently deployed near the Polish border to the Brest training ground in Belarus.

#1 is composed mainly of tents (~30) and a few trucks.

#2 houses about 100 vehicles and tents.

Exercises have been announced here, but given the current situation this is important info. https://t.co/DJIKldO1fw pic.twitter.com/JFhZsI2g8B

