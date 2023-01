Rosyjski publicysta z zakazem wjazdu do Polski

Na wniosek Szefa ABW na listę cudzoziemców niepożądanych na terytorium RP został wpisany obywatel Rosji Wiktor Bezeka. Według polskich służb jego działalność publicystyczna stanowi element walki informacyjnej prowadzonej przez Kreml przeciwko Polsce i UE.

Jak czytamy w poniedziałkowym komunikacie, na wniosek Szefa ABW na listę cudzoziemców niepożądanych na terytorium RP został wpisany obywatel Rosji Wiktor Bezeka. Według polskich służb jego działalność publicystyczna stanowi element walki informacyjnej prowadzonej przez Kreml przeciwko Polsce i UE.

Kolejny rosyjski propagandysta z zakazem wjazdu do Polski. Na wniosek Szefa ABW na listę osób niepożądanych w naszym kraju trafił Rosjanin Wiktor Bezeka. Więcej w komunikacie!https://t.co/QWLx3TVe2V — Stanisław Żaryn (@StZaryn) January 9, 2023

„Wiktor Bezeka od lat angażuje się w szerzenie rosyjskiej propagandy wymierzonej w interesy Rzeczypospolitej Polskiej, polską rację stanu oraz wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. Zawodowo związany jest z telewizją Russia Today i polskojęzyczną redakcją agencji informacyjnej Sputnik”. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego argumentuje, że media te to „typowo dezinformacyjne struktury, stanowiące zaplecze Kremla, wspierając jego politykę zagraniczną i rozpowszechniając nieprawdziwy obraz rzeczywistości wśród obywateli innych krajów”.

To nie pierwszy przypadek skorzystania przez władze RP z instrumentu zakazu wjazdu do kraju dla rosyjskiego dziennikarza. W marcu 2021 r. na wniosek ABW przedłużony został do 2025 r. zakaz wjazdu do Polski i krajów strefy Schengen Leonida Swiridowa. W tym samym roku podobną decyzję wydano w stosunku do Jewgienija Reszentiewa, reportera rosyjskiej TV, prowadzącego szkodliwą dla RP działalność wykraczającą poza ramy pracy dziennikarza. Reszetniew prowadził działalność wpisującą się w zadania struktur prowadzących w Rosji walkę informacyjną.

We wrześniu 2022 r. Polska, w porozumieniu z krajami bałtyckimi, zaostrzyła przepisy dotyczące wjazdu na swoje terytorium w odniesieniu do obywateli Rosji. Przyjęte rozwiązania służą ograniczeniu innych niż całkowicie niezbędne podróży obywateli Federacji Rosyjskiej do Polski.

Zdaniem ABW, rosyjscy dziennikarze pracujący w Polsce stanowią grupę wykorzystywaną do agresywnych działań informacyjnych prowadzonych przez Kreml przeciwko RP, krajom NATO i Zachodowi.

Decyzja polskich władz została nagłośniona przez rosyjskie media, miedzy innymi agencje prasowe Tass i Ria Novosti.

Польша внесла российского журналиста в список нежелательных на территории страны лиц. Власти Польши считают, что Виктор Безека якобы „участвует в распространении российской пропаганды, направленной против польских государственных интересов”:https://t.co/WmBBIIXUAL pic.twitter.com/9c6x8Paa1m — ТАСС (@tass_agency) January 9, 2023

Rosyjskie MSZ wcześniej stwierdziło, że Polska narusza wolność mediów i przepisy Schengen, organizując prześladowania rosyjskich dziennikarzy – twierdzi Ria Novosti.

