Rosyjski deputowany Andriej Gurulow oświadczył, że najemnicy z Grupy Wagnera ponoszą odpowiedzialność za zestrzelony rosyjski samolot i zabitych rosyjskich żołnierzy – podaje portal Nexta.

Andriej Gurulow, były wojskowy i członek komisji ds. obrony rosyjskiej Dumy Państwowej, skomentował niedawne działania szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. „W Federacji Rosyjskiej obowiązuje prawo. Nasi wojskowi zginęli, zginęli po ataku konkretnych osób. Kto wydał polecenie, kto wystrzelił rakietę? Dlatego tak czy inaczej, bez względu na to, kto ucieknie i bez względu na to, gdzie się znajdują, wierzę, że komitet śledczy dokładnie zajmie się tą kwestią i podejmie decyzję” – oświadczył, cytowany w poniedziałek przez portal Nexta.

Gurulow wzywał wcześniej Prigożyna i dowódcę Grupy Wagnera do zastrzelenia się, nazywając ich zdrajcami – przypomina medium.

Deputy Gurulyov stated that the #Wagner mercenaries will definitely bear responsibility for the downed aircraft and the dead soldiers of the Ministry of Defense.

