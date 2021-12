Rosyjscy hokeiści zagrali przeciw Finom w strojach stylizowanych na radzieckie

Drużyna Rosji wystąpiła w finale turnieju hokejowego Channel One Cup w strojach z napisem SSSR czyli rosyjskim akronimem Związku Radzieckiego.

Channel One Cup, dawniej Puchar Izwiestii, to turniej towarzyski, ale, jak napisał portal Hokej.net, cieszący się dużym prestiżem w świecie hokeja. Rozgrywany jest każdego grudnia od 1967 roku. W tegorocznych zawodach udział wzięły reprezentacje Rosji, Czech, Szwecji, Finlandii oraz Kanady. Tym razem w finale w Moskwie zmierzyli się gospodarze i drużyna Finlandii. Przy okazji tego meczu nie zabrakło nie tylko sportowych emocji.

Rosyjscy zawodnicy wyszli na lodowisko w strojach z napisem SSSR na piersiach. Akronim Związku Radzieckiego miał odnosić się do 75-lecia zorganizowanego hokeja na lodzie na terytorium obecnej Rosji. Sam krój stroju był wzorowany na tych, w których radzieccy hokeiści osiągali swoje pierwsze międzynarodowe sukcesy.

They lost, against Finland. So much symbolism in this.

Związek Radziecki był potęgą w hokeju na lodzie i również to miała być przyczyna graficznego nawiązania na strojach rosyjskich hokeistów. Jednak tego rodzaju motyw z nazwą nie istniejącego od 30 lat państwa wywołał kontrowersje wśród Finów.

„Jestem zaskoczony i rozczarowany, że pozwolono Rosji ubrać z kszulki z CCCP przeciwko Finlandii. Ta kombinacja liter i reżim, który za nimi stoi symbolizuje autorytarny imperializm i zabił on miliony niewinnych ludzi” – napisał na Twitterze były premier Finlandii – „Powstrzymam się od innych przykładów, które można by czerpać z historii. Obraźliwy gest, który nie jest właściwy w sporcie ani nigdzie indziej. Nie ma znaczenia, że Finlandia wygrała mecz. To bardzo ważne, że wiele krajów z rodziny hokejowej zostało brutalnie zaanektowanych przez te litery”.

I am surprised and disappointed that Russia was allowed to wear CCCP-shirts in an EHT match against Finland. That letter combination and the regime that stood behind it symbolises authoritarian imperialism and killed millions of innocent people people in the process. 1/2

— Alexander Stubb (@alexstubb) December 19, 2021