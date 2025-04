Rosjanie zakłócali obchody zbrodni katyńskiej – „Ręce precz od Rosji” [+VIDEO]

„Sprzedali historię, ukryli prawdę” – podczas uroczystości upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej doszło do prób zakłócenia wydarzenia przez grupę Rosjan.

W czwartek, 10 kwietnia, odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Jak poinformował ambasador RP w Moskwie Krzysztof Krajewski w rozmowie z Polską Agencją Prasową, wydarzenia w Katyniu i pod Smoleńskiem przebiegły godnie i bez zakłóceń, mimo prób prowokacji ze strony grupy Rosjan.

Delegacja polskich dyplomatów, a także przedstawicieli Polonii, złożyła kwiaty oraz zapaliła znicze w obu miejscach pamięci. Jak relacjonował ambasador, obecni na miejscu Rosjanie próbowali zakłócić uroczystości, prezentując transparenty i wygłaszając hasła propagandowe.

Próby zakłóceń polegały – jak wskazał – na „demonstrowaniu plakatów, które obciążają Polskę za próby zmiany historii, sponsorowanie – jak to wykrzykiwano – terroryzmu”. Wśród haseł pojawiły się również twierdzenia, „że to Niemcy hitlerowskie wymordowały polskich oficerów w Katyniu”.

Na nagraniu udostępnionym przez United24 Media, można odczytać transparenty z hasłami „sprzedali historię, ukryli prawdę” czy „dość karmienia faszyzmu”, a także „ręce precz od Rosji”.

⚡️ Russians harassed Poland’s ambassador at a Smolensk memorial.

On the anniversary of the 2010 Smolensk crash that killed Polish President Lech Kaczyński, Russians staged a protest against Poles at the memorial.

Polish Ambassador Krajewski was met with signs about “Nazis” and… pic.twitter.com/3VPCdzb6Uk

— UNITED24 Media (@United24media) April 10, 2025