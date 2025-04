„Misja, z której nie powrócili”. 10 kwietnia 2010 roku doszło do katastrofy smoleńskiej

To jedna z najtragiczniejszych dat we współczesnej historii Polski. W sobotę, 10 kwietnia 2010 roku, o godzinie 8:46 czasu polskiego, w Smoleńsku rozbił się polski samolot wojskowy Tu-154M. Na pokładzie znajdowało się 96 osób – wszystkie poniosły śmierć.

Delegacja na pokładzie samolotu Tu–154M leciała do Smoleńska, by wziąć udział w uroczystościach upamiętniających 70. rocznicę zbrodni katyńskiej.

Co wydarzyło się w Smoleńsku?

Samolot Tu-154M, należący do 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, podchodził do lądowania na lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj w gęstej mgle. Widoczność wynosiła około 500 metrów. Najprawdopodobniej maszyna zeszła poniżej prawidłowej ścieżki podejścia i uderzyła w drzewa, co doprowadziło do utraty kontroli i rozbicia się samolotu. Okoliczności katastrofy nie zostały jednak do końca wyjaśnione.

Wśród ofiar byli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Zginęli także wicemarszałkowie Sejmu i Senatu – Krystyna Bochenek, Krzysztof Putra i Jerzy Szmajdziński, troje senatorów i piętnastu posłów (w tym wymieni wicemarszałkowie). Śmierć poniósł Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, oraz Sławomir Skrzypek, prezes Narodowego Banku Polskiego. Wśród ofiar znaleźli się również wysocy urzędnicy Kancelarii Prezydenta, m.in. Władysław Stasiak – szef Kancelarii, Aleksander Szczygło – szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Andrzej Przewoźnik – sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Zginęli także dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, duchowni różnych wyznań, legendarna działaczka opozycji antykomunistycznej Anna Walentynowicz, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych, delegaci rodzin ofiar zbrodni katyńskiej oraz osoby szczególnie zasłużone dla jej upamiętnienia. Na pokładzie znajdowała się również załoga samolotu Tu-154M.

„To była niezwykle ważna misja państwowo i historycznie, dlatego tam lecieli i ponosili trud tej wyprawy. Niestety zginęli i nigdy nie wrócili” – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 15. rocznicy tych wydarzeń.

Katastrofa w Smoleńsku była drugą – pod względem liczby ofiar – tragedią w historii polskiego lotnictwa i zarazem największą w dziejach polskich Sił Powietrznych. Wydarzenie to wstrząsnęło nie tylko Polską, lecz także światem, wywołując falę żałoby, a także pytania, kontrowersje i polityczne spory, które nie ucichły do dziś.

