Rosja oskarża Azerbejdżan o naruszenie zawieszenia broni w Górskim Karabachu

Jak przekazał w niedzielę portal mil.in, rosyjskie Ministerstwo Obrony uważa, że wojsko Azerbejdżanu naruszyło porozumienia o zawieszeniu broni w Górskim Karabachu.

Federacja Rosyjska poinformowała, że jednostka Sił Zbrojnych Azerbejdżanu „przekroczyła linię kontaktu stron w rejonie Szuszinski, zajęła wzgórze 2054.0 (2,9 km na północny wschód od góry Saribaba) i rozpoczęła inżynierię wyposażenia posterunku”.

Strona rosyjska domaga się powrotu Azerbejdżanu na dawne pozycje.

W Baku odpowiedzieli na taki zarzut – Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że jednostki armii azerbejdżańskiej „przeprowadziły odpowiednie działania kontrolne”.

Według strony było to konieczne, aby „zapobiec wykorzystywaniu nieutwardzonych dróg na północ od drogi Lachin do nielegalnej działalności, a także zapobiec dalszemu zaostrzaniu sytuacji poprzez przerzut broni i amunicji z Armenii na terytorium Azerbejdżanu. ”

MSZ Azerbejdżanu podkreśliło, że armeńskie siły w ostatnich dniach zintensyfikowały dostawy broni do kontrolowanej etnicznie części Karabachu, z pominięciem korytarza Lachin. Celem operacji jest powstrzymanie tych działań.

Władze Armenii twierdzą, że droga nie była wykorzystywana do transportu broni. Tylko „w celu zorganizowania cywilnej łączności kryzysowej między Stepanakertem a czterema gminami dystryktu Szuszinski”.

Ormianie i Azerbejdżanie są skonfliktowani od ponad wieku. Po walkach w czasie krótkotrwałej niepodległości ich państw w latach 1918-1920, konflikt rozgorzał na nowo o region Górskiego Karbachu – zamieszkany przez Ormian, ale przyporządkowany przez władze radzieckiego do Azerskiej SRR. Pod koniec lat 80 XX wieku Ormianie podjęli działania secesyjne. W latach 1990-1994 w krwawej wojnie Ormianie, przy wsparciu władz Armenii obronili swoją niezależność od Baku, jednak państwowość Republiki Górskiego Karabachu nie jest uznawana przez żadne państwo na świecie. Przez lata na granicy między obszarami kontrolowanymi przez tę republikę i władze w Baku trwał konflikt zbrojny niskiej intensywności.

Górski Karabach utrzymuje ścisłe związki z Armenią, która wspierała go politycznie, militarnie i ekonomicznie. Były prezydent i premier Armenii Serż Sarkisjan wywodzi się Górskiego Karabachu, w czasie wojny o jego niezależność, w latach 1992-1993 był ministrem obrony nieuznawanej republiki. Podobną drogę przeszedł inny przywódca Górskiego Karabachu Robert Koczarjan, który był prezydentem Armenii przed Sarkisjanem, a obecnie jest jednym z liderów opozycji przeciwko Paszynianowi.

27 września 2020 konflikt karabaski ponownie eskalował do postaci pełnowymiarowej wojny. Azerbejdżan rozbił w niej obronę Ormian. Interwencja Rosji sprawiła, że w nocy z 9 na 10 listopada 2020 roku Armenia przy mediacji zawarła porozumienie rozejmowe z Azerbejdżanem, które jest gwarantowane przez Moskwę. Zawiera ono decyzje niekorzystne dla Ormian w Górskim Karabachu. Wszystkie rejony wokół regionu, które Ormianie kontrolowali od początku lat 90 przeszły pod kontrolę Baku, tak jak i około jednej trzeciej nieuznawanej Republiki Górskiego Karabachu z miastem Szuszą. Pozostała w rękach Ormian część Górskiego Karabachu została przekazana pod kontrolę rosyjskich sił rozjemczych. Armenia zobowiązała się przy tym zapewnić Azerbejdżanowi niezakłóconą komunikację przez swoje terytorium z jego eksklawą – Nachiczewańską Republiką Autonomiczną, co Baku interpretuje jako prawo do posiadania eksterytorialnego korytarza przez południową prowincję Armenii – Sjunik.

Po zwycięskiej dla Baku wojnie w Górskim Karabachu 2020 r. azerbejdżańscy żołnierze zaczęli kwestionować także międzynarodowo uznane granice Armenii właściwiej, które w części nie są delimitowane. W 2021 r. dochodziło do wkraczania Azerbejdżan na jej terytorium i do lokalnych starć. 1 sierpnia doszło do kolejnych ataków wojsk Azerbejdżanu na stanowiska karabaskich Ormian. Jeszcze poważniejsze ostrzały i wypady na terytorium Armenii miały miejsce w połowie września.

Wobec bierności Rosji pałeczkę podjęły USA. Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi odwiedziła we wrześniu Erywań i potępiła ataki Azerbejdżanu. Później premier Armenii stwierdził, że opowiada się za przedłużeniem stacjonowania rosyjskich sił rozjemczych w Górskim Karabachu nawet o 20 lat. Moskwa zaś częściowo odzyskała inicjatywę kiedy to w czasie październikowego spotkania w Soczi z prezydentem Rosji, Paszynian i prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew podkreślili rolę rosyjskiego kontyngentu rozjemczego w Górskim Karabachu.

