RMF [Nieoficjalnie]: Będzie potrzebna nowa umowa koalicyjna albo czeka nas rozpad rządu

Będzie potrzebna nowa umowa koalicyjna albo czeka nas rozpad rządu – podał portal „RMF24” w środę. Medium informuje, że w takim tonie, choć wciąż nieoficjalnie, wypowiadają się politycy trzech partii tworzących Zjednoczoną Prawicę.

Nowa umowa miałaby określić nowy skład rządu, a także co dalej z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi oraz Krajowym Planem Odbudowy. Portal podaje, że we wtorek rząd musiał w ostatniej chwili wycofać spod sejmowego głosowania ustawę o ostatecznej likwidacji OFE, ponieważ Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry zapowiadała, że go nie poprze.

Byłaby to kolejna kość niezgody pomiędzy koalicyjnymi partnerami. Solidarna Polska blokuje bowiem szykowany przez premiera Nowy Ład oraz Krajowy Plan Odbudowy.

Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku przywódcy 27 unijnych państw zawarli podczas szczytu UE w Brukseli „kompromisowe” porozumienie polegające na tym, że Polska i Węgry zrezygnowały z zawetowania unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy. Będą one powiązane z pozostającym w mocy niezmienionym rozporządzeniem o mechanizmie „pieniądze za praworządność”. W zamian oba kraje uzyskały jedynie niewiążącą prawnie deklarację szczytu UE, że rozporządzenie nie będzie stosowane zanim na temat jego zgodności z unijnym prawem wypowie się Trybunał Sprawiedliwości UE. Zdaniem brukselskiej korespondentki RMF FM dojdzie do tego najwcześniej w 2022 roku. Deklaracja zawiera też zapewnienie, że mechanizm praworządności będzie obiektywny i sprawiedliwy, ograniczony do ochrony unijnych pieniędzy przed niewłaściwym wykorzystaniem oraz że nie będzie naruszał traktatowych kompetencji państw członkowskich. Premier Mateusz Morawiecki osiągnięte porozumienie przedstawił wówczas w kategoriach sukcesu, podkreślając, że Polska otrzyma z budżetu UE 770 mld złotych. Według niego „pieniądze są bezpieczne, bo mechanizm warunkowości został ograniczony bardzo precyzyjnymi kryteriami”, które jakoby blokują wykorzystanie mechanizmu przeciwko Polsce. Z kolei Zbigniew Ziobro krytykował wówczas rezultat szczytu. Krajowy Fundusz Odbudowy wynika z europejskiego Funduszu Odbudowy.

Pretensje wewnątrz koalicji rządzącej ma także artykułować Jarosław Gowin. Lider Porozumienia nie może bowiem usunąć z rządu ludzi, którzy usiłowali odebrać mu władzę w partii. „Obecny skład rządu nie odzwierciedla treści umowy koalicyjnej, ale są też inne punkty, o których rozmawiamy z dala od kamer telewizyjnych” – portal „RMF24” cytuje środową wypowiedź Jarosława Gowina.

„To rządowe przesilenie sprawi, że likwidacja OFE opóźni się o kilka miesięcy, a może i dłużej” – pisze portal.

