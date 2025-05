RMF FM o ekshumacjach w Puźnikach: większość ofiar to kobiety i dzieci

W Puźnikach na zachodniej Ukrainie trwają ekshumacje ofiar zbrodni dokonanej przez UPA. Jak informuje RMF FM, większość odnalezionych szczątków należała do kobiet i dzieci.

Trwające w Puźnikach prace ekshumacyjne ujawniły, że wśród ofiar z masowego grobu przeważają kobiety i dzieci. Informację tę podało w czwartek RMF FM, powołując się na nieoficjalne źródła. Ekshumacje prowadzone są w miejscu pochówku Polaków zamordowanych przez oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) w lutym 1945 roku.

Z doniesień stacji wynika, że „większość znalezionych szczątków to kobiety i dzieci, ale w grobie byli również mężczyźni”. Zespół prowadzący prace archeologiczno-ekshumacyjne planuje zakończyć działania w Puźnikach w najbliższych dniach. Według RMF FM, badacze mogą wrócić do Polski jeszcze w tym tygodniu.

Masowy grób, w którym odkryto szczątki ofiar, jest już stopniowo zasypywany. Dalszy etap prac zakłada porównanie zebranego materiału genetycznego ze wzorcami pobranymi od około 100 krewnych zamordowanych osób.

Analiza DNA szczątków odkrytych podczas ekshumacji w miejscowości Puźniki zostanie przeprowadzona na terytorium Polski. O wynikającej z tego zaproszeniu do współpracy poinformował w rozmowie z korespondentem Ukrinform wiceminister kultury i komunikacji strategicznej Ukrainy ds. integracji europejskiej Andrij Najos.

„Badania DNA zostaną przeprowadzone na terytorium Polski. Przed rozpoczęciem prac strona polska poinformowała nas, że pobrano próbki DNA od krewnych osób, które niegdyś mieszkały w miejscowości Puźniki, aby teoretycznie możliwe było ustalenie tożsamości zmarłych poprzez porównanie z osobami żyjącymi w Polsce. Otrzymaliśmy zaproszenie od strony polskiej do przeprowadzenia tych badań w trybie wspólnym” – powiedział Najos.

Jak zaznaczył wiceminister, propozycję tę należy postrzegać jako krok w kierunku współpracy oraz prowadzenia dialogu na temat trudnych aspektów wspólnej historii obu narodów. „Uważamy, że to również element konstruktywnej współpracy i dialogu w sprawach trudnych z punktu widzenia wspólnej historii” – dodał przedstawiciel ukraińskiego resortu kultury.

We wtorkowym artykule ukraińskiego Ukrinform na temat ekshumacji w Puźnikach, portal oddał głos ukraińskiemu historykowi. Ten wykorzystał okazję do oczerniania Armii Krajowej i wybielania Ukraińskiej Powstańczej Armii. Jego zdaniem „jednostki podziemne Armii Krajowej wstępowały w szeregi NKWD, co dawało ochronę przed mobilizacją do Armii Czerwonej. Tworzono z nich bataliony do walki z ukraińskim ruchem wyzwoleńczym”.

Wołianiuk uważa, że działania Polaków doprowadziły do operacji wojskowej UPA w lutym 1945 roku, której celem – według jego słów – nie była eksterminacja cywilów, lecz zniszczenie „centrum polsko-bolszewickiej agresji”, obejmującego milicję, samoobronę AK oraz oddział NKWD. Dodał również, że wśród zabitych mogli być cywile ranni w trakcie walk, co – jak podkreślił – „zdarza się podczas starć zbrojnych”. Różnice w liczbie ofiar wynikają – według niego – z rozbieżności między źródłami polskimi, ukraińskimi i sowieckimi.

Kresy.pl/RMF FM