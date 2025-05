Kolejna dostawa czołgów Abrams dotarła do Polski [+FOTO]

Papież przygotował krótkie przemówienie, które odczytał z Logii Błogosławieństw Bazyliki Watykańskiej.

„Niech pokój będzie z wami wszystkimi, najdrożsi bracia i siostry. Takie było pierwsze pozdrowienie Chrystusa zmartwychwstałego, Dobrego Pasterza, który oddał życie za Bożą owczarnię. Ja także chciałbym, by to pozdrowienie pokoju dotarło do naszych serc, dotarło do waszych rodzin, do wszystkich ludzi, gdziekolwiek się znajdują, do wszystkich ludów, do całej ziemi. Pokój wam!