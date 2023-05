Rekordowa liczba imigrantów otrzymała w 2022 niemieckie obywatelstwo. Największa od 20 lat

W 2022 roku niemieckie obywatelstwo przyjęło około 168,5 tys. imigrantów – to najwyższa liczba od 20 lat. Największą grupę wśród nich stanowili Syryjczycy.

Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden podał we wtorek, że prawie 168,5 tysiąca osób przyjęło w ubiegłym roku obywatelstwo Niemiec. To wzrost o 28 procent (37 tys.) w stosunku do 2021 roku i najwięcej od 20 lat. Największą grupę stanowili w ubiegłym roku Syryjczycy.

Niemiecki paszport otrzymało w 2022 roku 48300 Syryjczyków – to ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej i siedem razy więcej niż w 2020 roku. Ich średnia wieku wyniosła 24,8 lat. Dwie trzecie z nich to mężczyźni. Większość z nich przybyła do Niemiec w czasie kryzysu migracyjnego w latach 2014-2016, ubiegając się o międzynarodową ochronę.

W 2022 roku odnotowano w Niemczech także znaczny wzrost liczby naturalizacji obywateli Iraku i Turcji. Niemieckie obywatelstwo przyjęło w ubiegłym roku 6800 Irakijczyków (o 54 proc. więcej niż rok wcześniej) oraz 14200 Turków (wzrost o 16 proc.).

W omawianej grupie znalazło się także 5600 Ukraińców – to trzy razy więcej niż rok wcześniej.

Także 5545 Polaków przyjęło w 2022 roku niemieckie obywatelstwo.

Deutsche Welle zwraca uwagę, że w Niemczech jest możliwe otrzymanie obywatelstwa na zasadzie tzw. szybkiej ścieżki, która trwa 6 lat (przewidziany w normalnym trybie okres wynosi 8 lat). W ubiegłym roku zastosowano ją wobec 23100 osób, z których 60 procent stanowili Syryjczycy.

Rząd w Berlinie zamierza złagodzić wymogi dotyczące nadawania obywatelstwa – podkreśla DW. Tłumaczy to koniecznością ściągania do Niemiec fachowców. Przyjęty w maju projekt przewiduje skrócenie do 5 lat minimalnego okresu pobytu w Niemczech.

dw.com / Kresy.pl