Zełenski przyjechał do Buczy [+FOTO/+VIDEO]

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził podkijowskie miasto Bucza, gdzie odnaleziono ślady zbrodni na cywilach. To pierwszy znany przypadek opuszczenia Kijowa przez Zełenskiego od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji.

Jak podano na stronie internetowej prezydenta Ukrainy, Wołodymyr Zełenski odwiedził w poniedziałek miasto Bucza w obwodzie kijowskim, gdzie po wycofaniu się rosyjskiej armii odkryto dowody zbrodni na ludności cywilnej.

Głowa ukraińskiego państwa odwiedziła centrum pomocy humanitarnej i rozmawiała z mieszkańcami. Mer miasta Anatolij Fedoruk opowiedział Zełenskiemu o sytuacji humanitarnej w mieście, postępach w poszukiwaniach ciał zmarłych, ocenie wyrządzonych szkód oraz tempie odbudowy miasta. Prezydent Ukrainy wręczył Fedorukowi order „Za Odwagę” III stopnia.

Wołodymyr Zełenski rozmawiał także z dziennikarzami zagranicznymi i ukraińskimi, którzy przybyli do Buczy. „Chcemy, abyście pokazali światu, co się tutaj działo, co robiła rosyjska armia, co robiła Federacja Rosyjska na spokojnej Ukrainie” – powiedział prezydent zwracając się do mediów.

Zdaniem Zełenskiego zbrodnie w Buczy „zostaną uznane przez świat za ludobójstwo”.

Wołodymyr Zełenski oglądał także drogę ze zniszczonym rosyjskim sprzętem oraz dwa zniszczone mosty na rzece Irpień – na trasie M-06 Kijów-Czop oraz na trasie R-30. Ukraińskie władze planują wybudować w tych miejscach tymczasowe przeprawy; pełna odbudowa mostów ma według nich zająć kilka miesięcy.

Władze Ukrainy poinformowały w niedzielę, że siły ukraińskie zajęły cały obwód kijowski. Burmistrz wyzwolonej Buczy poinformował, że podczas miesięcznej okupacji przez armię rosyjską zginęło około 300 mieszkańców. Nagrania wykonane w mieście pokazują olbrzymie zniszczenia i liczne ciała ofiar, leżące na ulicach bez broni i w cywilnych ubraniach. Według ukraińskiego ministerstwa obrony Rosjanie dokonywali arbitralnych egzekucji.

Zdaniem ministra spraw zagranicznych RP Zbigniewa Raua „wyzwolenie obwodu kijowskiego ujawniło barbarzyńskie okrucieństwa popełniane przez rosyjskie siły zbrojne”. Rau wezwał państwa członkowskie OBWE i społeczność międzynarodową do pomocy Ukrainie w zapewnieniu właściwego zbadania tych zbrodni.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiedział w niedzielę nowe sankcje wobec Rosji w związku ze zbrodniami popełnionymi przez rosyjskie wojska w mieście Bucza. „Mordowanie cywilów to zbrodnia wojenna” – podkreślił niemiecki kanclerz.

W poniedziałek sekretarz stanu USA Antony Blinken potępił zbrodnie, do których doszło w podkijowskim mieście Bucza, przypisując je Rosjanom.

Rosja odrzuciła oskarżenia o zbrodnie w Buczy nazywając je „prowokacją ukraińskich radykałów”. Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych uważa, że nagrania przedstawiające zabitych cywilów w ukraińskim mieście Bucza zostały „zamówione” przez Stany Zjednoczone w ramach spisku mającego obwiniać Rosję. „Kto jest mistrzem prowokacji? Oczywiście Stany Zjednoczone i NATO” – powiedziała w niedzielę rzecznik ministerstwa Maria Zacharowa w wywiadzie dla państwowej telewizji.

Kresy.pl / president.gov.ua