Zełenski domaga się od NATO ochrony elektrowni atomowej

Przemawiając do zgromadzenia parlamentarnego NATO prezydent Ukrainy postawił postulat zaangażowania sojuszu w ochronę Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Wołodymyr Zełenski przemówił do reprezentantów parlamentów państw NATO obradujących w Madrycie przy pomocy wideo-łącza. „Wszystkie nasze państwa są zainteresowane, by nie doszło do niebezpiecznych incydentów instalacji nuklearnej” – podkreślił prezydent Ukrainy, którego zacytował w poniedziałek portal telewizji France24. Jak dodał – „Wszyscy potrzebujemy gwarancji od rosyjskiego sabotażu instalacji nuklearnych”

France24 przytoczyła też wypowiedź szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi. Potępił on „celowe” ostrzały Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, znajdującej się nadal pod kontrolą sił rosyjskich. Grossi wezwał, by „powstrzymać to szaleństwo”.

W wywiadzie powiedział on, że ta największa elektrownia atomowa została ostrzelana około dziesięciu razy i sytuacja jest „bardzo poważna”.

„Cóż, pod wieloma względami jest to bezprecedensowa sprawa” – powiedział Grossi w amerykańskim programie telewizyjnym „60 Minutes”. Zaznaczył, że „To miejsce jest na linii frontu, co sprawia, że cała sprawa jest tak niestabilna i wymaga pilnego działania”.

Zaporoska Elektrownia Atomowa znajduje się w rękach Rosjan już od pierwszego tygodnia inwazji, ale obsługiwana jest przez ukraińskich pracowników. Wielokrotnie była już celem ataków. W sierpniu pociski spadły na jej terenie między innymi 5. 7 i 11 sierpnia. Wcześniejsze ostrzały, według prorosyjskiej administracji Enerhodaru, miały nastąpić 12 lipca oraz 20 lipca.

Pod koniec sierpnia ukraiński koncern energetyczny Energoatom podał, że w związku z pożarami w rejonie zaporoskiej elektrociepłowni, położonej w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, dwukrotnie została odłączona ostatnia, czwarta linia energetyczna, łączącą elektrownię z systemem energetycznym Ukrainy. Zaznaczono, że trzy pozostałe linie zostały już wcześniej uszkodzone. Strona ukraińska twierdzi, że stało się to na skutek rosyjskich ostrzałów.

Przypomnijmy, że w połowie sierpnia Rosjanie poinformowali o zatrzymaniu w Enerhodarze dwóch osób, które miały naprowadzać ataki ukraińskiej artylerii. 1 września siły rosyjskie twierdziły, że odparły ukraińską próbę desantu na teren elektrowni.

Obie strony konfliktu oskarżają się nawzajem o dokonywanie tych ostrzałów.

Zaporoska Elektrownia Atomowa to największa elektrownia jądrowa w Europie. Posiada sześć bloków atomowych typu WWER-1000. Pierwszy blok energetyczny oddano do eksploatacji w grudniu 1984 r., szósty – w październiku 1995 r.

