Wybory lokalne na Ukrainie: szef MSZ Węgier wezwał do głosowania na węgierską partię

W niedzielę na Ukrainie odbyły się wybory samorządowe. Ukraińskie media odnotowały, że minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó otwarcie wezwał do głosowania na kandydatów z „Partii Węgrów Ukrainy”.

Jak pisze portal Europejska Prawda, w niedzielę rano na facebookowym profilu Szijjártó pojawił się wpis, w którym szef węgierskiej dyplomacji tłumaczył, dlaczego Węgrzy z obwodu zakarpackiego powinni głosować na KMKSZ „Partia Węgrów Ukrainy”.

„Jedyna węgierska partia, KMKSZ, startuje w wyborach do zakarpackiej rady obwodowej i byłoby źle, gdyby Węgrzy pozostali bez przedstawicieli na poziomie obwodu” – napisał Szijjártó.

Minister spraw zagranicznych Węgier pozytywnie wyraził się też o osiągnięciach węgierskiego mera Berehowa (węg. Beregszász). „To nie przypadek, że wiele oczu patrzy na Beregszász, ponieważ mer Zoltán Babják wykonał świetną robotę i byłoby dobrze, gdyby mógł kontynuować” – uważa minister.

Szijjártó przypomniał, że mieszkańcy Zakarpacia przebywający na terytorium Węgier mogą przekroczyć granicę w dzień głosowania i wrócić na Węgry bez konieczności przechodzenia kwarantanny. Szijjártó zakończył swój wpis wezwaniem „Dalej Węgrzy!!!”

Na Ukrainie żyje co najmniej 156,6 tys etnicznych Węgrów. Są oni skoncentrowani na Zakarpaciu żyjąc wzdłuż obecnej granicy Węgier.

Jak podaje agencja Ukrinform, Ukraińcy wybierali w niedzielę deputowanych rad obwodowych, rejonowych oraz wiejskich a także szefów tychże rad. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 27,2 mln. Wraz z wyborami z inicjatywy prezydenta Zełenskiego przeprowadzono exit-poll, w którym postanowiono zbadać opinię Ukraińców odnośnie pięciu propozycji: wprowadzenia kary dożywocia za korupcję na szczególnie dużą skalę, utworzenia wolnej strefy ekonomicznej w obwodzie donieckim i ługańskim; zmniejszenia liczby członków parlamentu do 300 i legalizacji marihuany do celów medycznych. Piąte pytanie brzmiało: „Czy popiera Pani/Pan prawo Ukrainy do wykorzystania gwarancji bezpieczeństwa określonych w memorandum budapeszteńskim w celu przywrócenia suwerenności państwowej i integralności terytorialnej?”

