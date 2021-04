Wiosenne „porządki” we Lwowie [+VIDEO]

W sieci nabierają popularność nagrania, na których widać, jak lwowskie służby komunalne „sprzątają” miasto wzbijając w powietrze kłęby kurzu.

Pierwszy z filmów opublikowała 10 kwietnia na Facebooku mieszkanka Lwowa Jana Brihłewycz. Na nagraniu widać drogowy odkurzacz poruszający się ulicą Kulisza (d. Słoneczną) w centrum Lwowa. Pojazd zamiast oczyszczać ulicę z piasku pozostałego po zimie, wzbija tumany kurzu.

„Tam właściwie było jeszcze więcej kurzu niż na wideo, po prostu zaczęłam późno nagrywać. Zapytałem kierowcę, co robi. A on stwierdził, że odkurza ulicę i sprząta. Zapytałem go, jak odkurza, skoro wokół niego unosi się cały kurz, na co odpowiedział, że tak powinno być. Wyszedł, spojrzał i jeszcze raz powiedział, że tak powinno być” – powiedziała Brihłewycz portalowi Zaxid.net.

Z relacji kobiety wynika, że na miejscu był również szef sprzątającego, który zdawał się nie rozumieć jej uwag. „Byłam w szoku: sprzątają ulicę, a wszystko osiada na domach, na przystankach, w samochodach, w sklepach, na oknach” – relacjonowała Brihłewycz.

Po telefonie kobiety na miejską gorącą linię oraz po interwencji portalu Zaxid.net władze dzielnicy zapowiedziały udzielenie reprymendy firmie sprzątającej. Firma nie otrzyma też pieniędzy za prace na ulicy Kulisza w tym dniu. Urzędnicy tłumaczyli sprzątających tym, że „kupili nowy sprzęt i dopiero uczą się go obsługiwać”.

Do podobnej sytuacji doszło w poniedziałek 12 kwietnia na ulicy Samczuka przy wejściu do Parku Stryjskiego, gdzie służby komunalne próbowały zmieść pył z drogi. Jak widać na ogólnodostępnym nagraniu zamieszczonym w sieci przez Jurija Maruszenkę, w efekcie powstał wielki tuman kurzu opadającego na zaparkowane w pobliżu samochody.

Według Maruszenki służby komunalne szybko zareagowały i wyłączyły maszynę do zamiatania, a po jego zgłoszeniu na miejską infolinię ulicę szybko oczyszczono z piasku. Władze przekazały portalowi Zaxid.net, że pracownikom, którzy „omyłkowo” zastosowali niewłaściwy sprzęt, udzielono reprymendy.

