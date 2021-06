Ukraina: weteran SS-Galizien i OUN pochowany z honorami państwowymi [+FOTO/+VIDEO]

W niedzielę w Kijowie odbyły się uroczystości pogrzebowe Oresta Waskuła, byłego członka skrajnie nacjonalistycznej, ludobójczej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i kombatanta równie zbrodniczej dywizji Waffen SS-Galizien. Waskuła chowano z honorami państwowymi przy udziale kompanii reprezentacyjnej ukraińskiego wojska.

Orest Waskuł zmarł 8 czerwca w Kijowie w wieku 94 lat. Ukraińskie media podają, że pochodził ze wsi Serafińce, leżącej obecnie w obwodzie iwanofrankiwskim (przed wojną wieś leżała w województwie stanisławowskim). Od 1942 roku należał do junaków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, rok później został przyjęty do tej organizacji. Wstąpił też do kolaboracyjnej, złożonej z Ukraińców dywizji Waffen SS-Galizien, dodając sobie 3 lata (miał wówczas tylko 15 lat). Dostał się do sowieckiej niewoli w bitwie pod Brodami. Był wieloletnim więźniem sowieckich łagrów. Na niepodległej Ukrainie był członkiem kierownictwa kontynuującej działalność banderowskiej frakcji OUN, szefem organizacji weteranów OUN-UPA w Kijowie, a także członkiem ogólnoukraińskich władz tej organizacji weteranów.

Jak podaje agencja Ukrinform, Oresta Waskuła pochowano na cmentarzu w miejscowości Jasnogorodka w obwodzie kijowskim, gdzie mieszkał od 1968 roku po powrocie z Workuty. Nabożeństwo pogrzebowe odbyło się w Kijowie w soborze św. Michała, z udziałem duchownych Prawosławnego Kościoła Ukrainy. Pogrzeb odbył się zgodnie z oficjalnym ceremoniałem pogrzebowym ministerstwa obrony Ukrainy, z udziałem kompanii honorowej prezydenckiego pułku im. Chmielnickiego.

W pogrzebie uczestniczyli m.in. były minister edukacji Serhij Kwit, zastępca szefa ukraińskiego IPN Wołodymyr Tiliszczak, były szef tego instytutu Wołodymyr Wjatrowycz oraz dowódca batalionu OUN Mykoła Kochaniwski. Na zdjęciach z uroczystości widoczni są także członkowie Rezerwy Galicyjskiego Bractwa Byłych Żołnierzy 1. UD „Hałyczyna” – organizacji szerzącej kult SS Galizien na Ukrainie, w tym jej szefa Wołodymyra Prawosudowa, który jako jeden z „ludzi Majdanu” odebrał w 2015 roku nagrodę Człowieka Roku 2014 „Gazety Polskiej”.

CZYTAJ TAKŻE: Ukraina: marsz SS Galizien w Kijowie poprowadził Człowiek Roku „Gazety Polskiej”

Według Eduarda Dolinskiego, szefa Ukraińskiego Komitetu Żydowskiego, był to pierwszy na Ukrainie przypadek pochowania byłego esesmana z honorami państwowymi i z udziałem prezydenckiej kompanii honorowej.

Więcej zdjęć z pogrzebu Oresta Waskuła można zobaczyć na stronie Censor.net.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Kresy.pl / Ukrinform / kyiv.tsn.ua/ novynarnia.com