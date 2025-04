Rosja nie przedłuży zawieszenia broni. USA komentują

Kreml nie wydał rozkazu o kontynuacji zawieszenia broni, mimo że Kijów deklaruje gotowość do utrzymania ciszy. Jednocześnie obie strony oskarżają się o naruszenia zawieszenia broni. Sprawę skomentowała administracja Stanów Zjednoczonych, która popiera przedłużenie tymczasowego rozejmu.

Departament Stanu USA odniósł się do kwestii możliwego przedłużenia zawieszenia broni w wojnie Rosji z Ukrainą. Jak przekazał rzecznik amerykańskiej dyplomacji, Stany Zjednoczone przyjęłyby z zadowoleniem przedłużenie rozejmu ogłoszonego przez prezydenta Rosji Władimira Putina.

Rzecznik Departamentu Stanu USA zaznaczył, że Stany Zjednoczone wspierają osiągnięcie pełnego i kompleksowego zawieszenia broni. – „Widzieliśmy ogłoszenie prezydenta Putina o tymczasowym zawieszeniu broni z powodu Wielkanocy. Nadal jesteśmy zaangażowani w osiągnięcie pełnego i kompleksowego zawieszenia broni. Oceniając powagę sytuacji, chcielibyśmy, aby zawieszenie trwało dłużej niż do niedzieli” – przekazał.

W niedzielę rosyjskie media zapytały rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, czy przewidywane jest przedłużenie ciszy na froncie. – „Nie było innych rozkazów” – odpowiedział Pieskow. Przypominamy, że prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił wczoraj, że wszystkie działania wojenne ustają od godziny 18:00 (17.00 czasu polskiego) 19 kwietnia do godziny 00:00 (23.00 czasu polskiego) 21 kwietnia.

Prezydent Zełenski zadeklarował gotowość Ukrainy do przedłużenia rozejmu. „Jeśli Rosja jest teraz nagle gotowa, by naprawdę zaangażować się w format pełnej i bezwarunkowej ciszy, Ukraina będzie działać odpowiednio – odzwierciedlając działania Rosji. Cisza w odpowiedzi na ciszę, ataki obronne w odpowiedzi na ataki. Jeśli całkowite zawieszenie broni naprawdę się utrzyma, Ukraina proponuje przedłużenie go poza Wielkanoc 20 kwietnia. To właśnie ujawni prawdziwe intencje Rosji – ponieważ 30 godzin wystarczy, by trafić na pierwsze strony gazet, ale nie na prawdziwe środki budowy zaufania. Trzydzieści dni mogłoby dać pokojowi szansę” – napisał w sobotę Zełenski

The corresponding proposal for a full and unconditional 30 days ceasefire has gone unanswered by Russia for 39 days. The United States made this proposal, Ukraine responded positively, but Russia ignored it.

If Russia is now suddenly ready to truly engage in a format of full and…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2025