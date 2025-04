Ukraina i Rosja oskarżają się wzajemnie o łamanie rozejmu wielkanocnego

Wielkanocne zawieszenie broni na Ukrainie zakończyło się wzajemnymi oskarżeniami o łamanie ustaleń. Rosja i Ukraina podają sprzeczne relacje dotyczące działań zbrojnych podczas rozejmu.

Wielkanocne zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta Rosji Władimira Putina miało obowiązywać od 19 kwietnia od godziny 18:00 czasu moskiewskiego do północy 21 kwietnia. Mimo deklaracji, walki nie ustały, a Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o łamanie ustaleń.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja „udaje” przestrzeganie rozejmu, jednocześnie prowadząc działania ofensywne i ostrzały. „Albo Putin nie ma pełnej kontroli nad swoją armią, albo sytuacja dowodzi, że w Rosji nie mają zamiaru zrobić prawdziwego kroku w kierunku zakończenia wojny i są zainteresowani jedynie korzystnym PR-em” – napisał Zełenski na platformie X. Ukraiński prezydent poinformował również, że Rosjanie przeprowadzili dziesiątki ataków artyleryjskich w sobotę wieczorem oraz kolejne w niedzielę.

A new report by Commander-in-Chief Syrskyi on the frontline as of 12:00 p.m. on Easter Day.

Despite Ukraine declaring a symmetrical approach to Russian actions, an increase in Russian shelling and the use of kamikaze drones has been observed since 10:00 a.m. – with FPV drone…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2025