Reznikow: Ukraina postawiła pod broń ponad milion ludzi

Ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow poinformował o liczbie żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących obecnie służbę na Ukrainie.

Jak podaje agencja prasowa Ukrinform, Ołeksij Reznikow wystąpił w piątek w formacie online na konferencji „Budujemy razem”. Podał tam aktualną liczbę ukraińskich żołnierzy i funkcjonariuszy postawionych pod broń w związku z inwazją Rosji.

Reznikow poinformował, że obecnie jest zmobilizowanych do 700 tys. żołnierzy Sił Zbrojnych, do 90 tys. Gwardii Narodowej, do 60 tys. funkcjonariuszy straży granicznej i 100 tys. policjantów.

To znaczy, że dziś ponad milion mundurowych zabezpiecza działalność sektora bezpieczeństwa i obrony – podkreślił minister.

Reznikow wezwał ukraińskich przedsiębiorców do aktywniejszego włączenia się we wsparcie żołnierzy i inwestowanie w obronę. Jego zdaniem w związku z koniecznością zaspokojenia potrzeb około miliona mundurowych Ukraina będzie potrzebować w najbliższym czasie poważnych inwestycji i możliwości przemysłowych.

Według Reznikowa, wskutek działań militarnych Ukraina stała się rodzajem poligonu, na którym wykorzystywane są nowe rodzaje broni i innowacyjne rozwiązania.

„Dzisiaj jest to ogromny poligon, na którym będą odbywać się testy. A to oznacza, że będzie popyt na rzeczy technologiczne, innowacyjne rozwiązania i propozycje” – powiedział Reznikow zachęcając przedsiębiorców do udziału w przedsięwzięciach na rzecz obrony.

Zaznaczył, że ministerstwo obrony pracuje nad zaopatrzeniem Ukrainy w nowoczesną natowską broń, która będzie wymagała napraw i renowacji. Zdaniem ministra „istnieje niewyczerpana lista wszystkiego, co dotyczy zwiększenia zdolności obronnych, sektora bezpieczeństwa i obronności, co powinno zachęcać biznes do inwestowania”.

CZYTAJ TAKŻE: ISW: Kreml mobilizuje gospodarkę na przedłużoną wojnę na Ukrainie

Kresy.pl / Ukrinform