Polskiemu konsulowi we Lwowie grożono śmiercią. W tle wyłudzanie Kart Polaka

Dwóch mieszkańców Lwowa zajmujących się pomocą przy wyłudzaniu Kart Polaka wysyłało pogróżki do Konsulatu Generalnego RP we Lwowie podszywając się pod dziennikarza. Miała to być ich zemsta za opisanie w prasie procederu, którym się zajmują.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podała w poniedziałek, że ustaliła tożsamość dwóch osób, które wysyłały pocztą elektroniczną pogróżki do polskiego konsulatu we Lwowie, w tym do jednego z konsulów. Groźby były wysyłane w imieniu jednego z lokalnych dziennikarzy. SBU ustaliło, że osoby wysyłające pogróżki zajmowały się wydawaniem fałszywych zaświadczeń o uczestnictwie obywateli Ukrainy w działalności polskich organizacji na Ukrainie, używanych do wyłudzania Kart Polaka. Po tym, jak oszukańcy proceder został opisany w miejscowych mediach, wystawcy fałszywych zaświadczeń postanowili zemścić się na dziennikarzu, który sprawę opisał, podszywając się pod niego.

W trakcie przeszukania mieszkania podejrzanych śledczy znaleźli m.in. laptop, z którego wysyłano pogróżki i 30 tys. euro. Trwają czynności mające na celu ustalenie, czy w wysyłanie gróźb nie były zaangażowane inne osoby.

Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone w związku z artykułem 129 ukraińskiego kodeksu karnego mówiącym o grożeniu śmiercią.

SBU nie podała, pod dziennikarza której redakcji podszywali się podejrzani. Jak pisaliśmy, w grudniu 2019 r. nieprawidłowości przy wydawaniu Kart Polaka opisał ukraiński portal Whołos, powiązany z neobanderowską partią Swoboda. Według tego portalu ostatnio na Ukranie „pojawiła się wielka liczba różnego rodzaju instytucji, które gotowe są zrobić Polaka z każdego, do zapłaci odpowiednią sumę pieniędzy”. Za opłatą w zasadzie każdy może też otrzymać zaświadczenie, że od dawna jest aktywnym propolskim działaczem. Dziennikarze z Whołosu twierdzili też, że „przeprowadzili eksperyment” i przeszli przez niektóre etapy procedury uzyskania Karty Polaka we Lwowie.

