Przewodniczący rosyjskiej Dumy wiąże politykę II RP z Holokaustem

Przewodniczący izby niższej rosyjskiego parlamentu Wiczesław Wołodin stwierdził, że Niemcy mieli powody by budować obozy koncentracyjne w Polsce.

Wołodin odniósł się do kwestii historycznych w swoim wystąpieniu otwierającym wiosenną sesję Dumy Państwowej. „Dla nas zawsze było najważniejsze, aby prawda o wojnie nie została wypaczona. Istnieją fakty, których zmienić się nie da. Dziś obserwujemy, jak politycy wielu krajów robią wszystko, by je wypaczyć, napisać na nowo historię w zgodzie ze swoimi interesami” – powiedział przewodniczący izby cytowany we wtorek przez portal gazety „Rzeczpospolita”. Wezwał on rosyjskich dyplomatów do obrony rosyjskich tez w sprawie historii na forum organizacji międzynarodowych.

Wołodin odniósł się w tym kontekście do naszego kraju – „Liderzy współczesnej Polski, zanim zabiorą głos, powinni wiedzieć, za jaką cenę Polacy odzyskali wolność. Za cenę śmierci pół miliona żołnierzy i oficerów radzieckich”. Uznał przy tym, że polskie władze powinny przeprosić „za jej obecne zachowanie na arenie światowej”.

Przewodniczący Dumy posunął się nawet do insynuowania związku między polityką władz II Rzeczpospolitej, a dokonanym przez Niemców ludobójstwem ludności żydowskiej – „To w Polsce powstały setki obozów koncentracyjnych, w których celowo niszczono Żydów, Słowian i jeńców wojennych innych narodowości. W dużej mierze sprzyjała temu atmosfera w przedwojennej Polsce i stanowisko ówczesnych władz, które podsycały w społeczeństwie antysemickie nastroje, tworząc podstawy do późniejszego Holokaustu”. Wołodin uznał więc, że „obecne władze Polski powinny przeprosić Żydów i cały świat”.

W ostatnich tygodniach władze Federacji Rosyjskiej kontynuowały ofensywę retoryczno-dyplomatyczną odnosząc się do rzekomej genezy II wojny światowej. Prezydent Rosji Władimir Putin winą za wybuch konfliktu obarczał państwa zachodnie, a także zaprzeczał agresji ZSRR na Polskę w 1939 roku. W Wigilię Bożego Narodzenia prezydent Rosji na spotkaniu z kierownictwem rosyjskiego resortu obrony zaatakował ambasadora RP w III Rzeszy w latach 1933-1939, Józefa Lipskiego, odpowiedzialnego m.in. za negocjacje ws. polsko-niemieckiego paktu o nieagresji. Putin twierdził, że Lipski „podzielał antysemickie poglądy Hitlera i (…) obiecał zbudować mu w Warszawie pomnik za prześladowanie Żydów”, a także nazwał polskiego dyplomatę z czasów II RP „szumowiną i antysemicką świnią”.

