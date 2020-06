MSZ przekazało Ukrainie i Mołdawii środki do walki z koronawirusem

W środę z Warszawy wyruszyły do Kijowa i Kiszyniowa organizowane przez MSZ konwoje humanitarne z pomocą do walki z epidemią COVID-19.

Jak podało w swoim komunikacie MSZ, Ukraina otrzymała od Polski 40 tys. masek, 50 tys. rękawic jednorazowych, ponad 18 tys. przyłbic, ponad 130 tys. litrów środków odkażających oraz tysiąc kombinezonów ochronnych. Pomoc dla Republiki Mołdawii to 30 tysięcy masek, 4800 przyłbic i 20 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji. Według agencji Ukrinform powołującej się na polskie służby celne, pomoc została dostarczona na Ukrainę 12 ciężarówkami Państwowej Straży Pożarnej. Środki dla Mołdawii zmieściły się na 4 ciężarówkach.

Pośrednikiem w dostarczeniu pomocy humanitarnej Ukrainie i Mołdawii jest państwowa Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Wśród darczyńców pomocy dla Ukrainy znalazły się m.in. PKO BP, PKN Orlen, PZU, PGNiG, PFN i Ministerstwo Zdrowia. Dary dla Mołdawii przekazały Krajowa Spółka Cukrowa oraz Agencja Rezerw Materiałowych. W realizację obydwu przedsięwzięć zaangażowały się też MSWiA, Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa oraz ambasady RP w Kijowie i Kiszyniowie.

„Dzisiaj po raz kolejny wypełniamy naszą międzynarodową i ludzką powinność – dzielimy się tym, czym możemy z Republiką Mołdawii i Ukrainą. Ta akcja pomocowa jest również wyrazem naszej solidarności i woli współpracy z Republiką Mołdawii i Ukrainą, naszymi ważnymi partnerami w ramach Partnerstwa Wschodniego” – mówił podczas uroczystej odprawy konwojów wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Wiceszef MSZ wyraził nadzieję, że przekazana pomoc wzmocni relacje polityczne i gospodarcze Polski z Ukrainą i Mołdawią. Agencja Ukrinform podaje, że polski dyplomata powiedział również, że jednym z „absolutnych priorytetów” polskiej polityki zagranicznej jest to, by kraje Środkowej i Wschodniej Europy „razem współpracowały w ramach UE”.

Obecny podczas uroczystości ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia powiedział, że przekazanie pomocy Ukrainie pokazuje otwartość Warszawy na kraje będące w potrzebie w obecnej sytuacji. „Polska solidarność jest znana na całym świecie, również na Ukrainie. W naszym kraju jest to znane od czasu Pomarańczowej Rewolucji i Euromajdanu, kiedy Polacy wspierali Ukraińców w ich dążeniach do zbliżenia z UE i przeprowadzenia reform” – mówił Deszczycia.

Bezpośrednim odbiorcą polskiej pomocy na Ukrainie jest przedsiębiorstwo ministerstwa zdrowia Ukrainy „Ukrwakcyna”.

Jak pisaliśmy, Polska przekazała już dwa konwoje humanitarne z pomocą dla Białorusi. Ciężarówki z pomocą do walki z koronawirusem z Polski dotarły m.in. na Bałkany, a sprzęt ochrony osobistej i płyn do dezynfekcji trafiły do Albanii, Bośni, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Północnej i Serbii. Na początku czerwca z trzytygodniową misją do Tadżykistanu udał się zespół polskich lekarzy, pielęgniarzy i ratowników medycznych Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Wcześniej takie misje Polska wysyłała do Włoch, USA i Kirgistanu. W ubiegłym tygodniu z Wrocławia wyleciały samoloty wojskowe z ładunkiem sprzętu ochronnego dla szpitali, lekarzy i pielęgniarek w Armenii i Gruzji.

