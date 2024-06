Miliardy euro od UE na odbudowę Ukrainy

Podczas Konferencji na Rzecz Odbudowy Ukrainy Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała przekazanie 3,4 mld euro Ukrainie. Część pieniędzy pochodzi z zamrożonych rosyjskich aktywów.

We wtorek w Berlinie rozpoczęła się Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy. Ursula Von Der Leyen ogłosiła, że Ukraina otrzyma 3,4 mln euro. 1,5 mld euro będzie pochodziło z zamrożonych aktywów rosyjskich. Mają zostać przekazane do lipca i przeznaczone w odbudowę kraju i na potrzeby obronne.

Natomiast 1,9 mld euro zostanie przekazane Kijowowi do końca czerwca, w ramach programu Ukraine Facility i w związku z postępami w realizacji Planu dla Ukrainy, która zakłada szeregu reform antykorupcyjnych i strategii inwestycyjnych.

