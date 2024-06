Ciało białoruskiego żołnierza znalezione przy granicy z Polską

Na poniedziałek godz. 15 czasu warszawskiego przeliczono 93,35 proc. protokołów z przedterminowych wyborów parlamentarnych, jakie w Bułgarii odbywały się jednocześnie z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Podkreślić trzeba, że były to juz szóste wybory do Zgromadzenia Narodowego Bułgarii od wiosny 2021 r. Bałkański kraj od lat znajduje się w politycznym klinczu, w którym partie nie są w stanie utworzyć stabilnej koalicji, czego efektem są kolejne rzadu techniczne powoływane przez prezydenta Rumena Radewa.

Według niemal kompletnych wyników partia "Obywatele na rzecz Europejskiego Wyboru Bułgarii" (GERB) zdobyła wyraźne zwycięstwo uzyskując ważne głosy 23 proc. uczestniczących w wyborach. Liberałowie z PP, mający za koalicjantów Demokratyczną Bułgarię (DB) uzyskali zaledwie niecałe 15 proc. głosów. To wyraźny spadek w porównaniu do poprzednich wyborów, z kwietnia zeszłego roku, kiedy to liberałowie zdobyli 24,54 proc. głosów. W przypadku GERB partia Bojko Borisowa ma wynik niższy tylko o 3 punkty procentowe.