Niemiecki Rheinmetall otworzył na Ukrainie zakład naprawczy i produkcyjny pojazdów opancerzonych

Na Ukrainie zaczął działać warsztat naprawczy i produkcyjny pojazdów opancerzonych, który powstał przy kooperacji Ukroboronprom i Rheinmetall.

W ramach partnerstwa ukraińskiego przemysłu obronnego i niemieckiej firmy Rheinmetall oficjalnie we wtorek rozpoczął działalność pierwszy na Ukrainie warsztat, którego głównym celem nowego zakładu jest naprawa i produkcja niemieckiego sprzętu wojskowego. Ukraińskie Ministerstwo Przemysłu Strategicznego informuje, że zrealizowana inwestycja przyspieszy odbudowę wozów bojowych i ich powrót na linię frontu. Później umożliwi produkcję nowego sprzętu dla ukraińskiej armii.

„Dążymy do rozwijania naszych zdolności produkcyjnych wspólnie z naszymi sojusznikami i wierzymy, że ukraiński przemysł obronny jest częścią europejskiego przemysłu obronnego, który wzmacnia system zbiorowego bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Dlatego otwarcie wspólnego zakładu produkcyjnego z Rheinmetall to nie tylko krok w kierunku Zwycięstwa Ukrainy, ale także ważny etap w budowie Arsenału wolnego świata” – powiedział Ołeksandr Kamyszyn, Minister Przemysłu Strategicznego Ukrainy.

