Frontex: 2,3 mln ukraińskich uchodźców wróciło już na Ukrainę [+GRAFIKA]

5,3 mln obywateli Ukrainy uciekło przed wojną do Unii Europejskiej od 24 lutego br. 2,3 mln z nich wróciło już do swojego kraju – poinformował w czwartek Frontex.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) podała w czwartek najnowsze dane dotyczące ruchów migracyjnych pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską od 24 lutego br. Wynika z nich, że w ostatnim tygodniu maja nasiliło się zjawisko powrotów ukraińskich uchodźców do ojczyzny.

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji z Ukrainy do Unii Europejskiej wyjechało w sumie 7 mln ludzi, z czego 5,3 mln obywateli tego kraju. Jednak już 2,3 mln Ukraińców powróciło z UE na Ukrainę. Poza granicami kraju pozostaje zatem 3 mln ukraińskich uchodźców. Ponadto szacuje się, że na Ukrainie przebywa około 7,1 mln tzw. uchodźców wewnętrznych. Oznacza to spadek o 11% w porównaniu ze stanem w 3 maja.

W ostatnim tygodniu maja z Ukrainy do UE wyjechało 221 tys. Ukraińców, podczas gdy z UE na Ukrainę wyjechało 260 tys. Ukraińćów.

Jak wynika z grafiki zaprezentowanej przez Frontex, do Polski od początku eskalacji wojny na Ukrainie wjechało 3,5 mln Ukraińców, przy czym wróciło na Ukrainę już 1,585 mln z nich. Oznaczałoby to, że w naszym kraju pozostaje niespełna 2 mln ukraińskich uchodźców (nie licząc Ukraińców, którzy przyjechali do Polski wcześniej). W ostatnim tygodniu maja więcej obywateli Ukrainy wraca z Polski do ojczyzny, niż podróżuje w odwrotnym kierunku. Było to odpowiednio 175 tys. osób i 147 tys. osób.

Ruch graniczny pozostaje stabilny i nie ma większych zatorów granicznych. Każdego dnia na Ukrainę wjeżdża około 144 ciężarówek z pomocą humanitarną – czytamy w komunikacie Frontexu.

CZYTAJ TAKŻE: W ciągu doby więcej Ukraińców wjechało na niż wyjechało z ojczyzny

Kresy.pl / frontex.europa.eu