Zacharowa: stosunki z Polską wymagają poważnej analizy

Rosja odpowie na wszystkie „chamskie” lub „nielegalne” kroki państw zachodnich – zapowiada rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.

Jak podała agencja TASS, rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa będąc w niedzielę gościem programu „Niedzielny wieczór z Władimirem Sołowiowem” w telewizji Rossija-1 zapowiedziała, że Rosja nie zostawi bez odpowiedzi „chamskich” i „wychodzących poza prawo międzynarodowe” kroków ze strony państw zachodnich. „Oczywiście odpowiemy na to wszystko” – mówiła.

Jak mówiła, częścią tych spraw zajmuje się Komitet Śledczy. Zacharowa wyjaśniała, że chodzi m.in. o demontaż i profanację sowieckich pomników, a także to, co dzieje się w stosunku do Rosjan. Chodziło jej m.in. o oblanie czerwoną cieczą ambasadora Rosji w Polsce.

„Jeśli mówimy o stosunkach politycznych z Polską, to [wymaga] naprawdę poważnej analizy, jak w zasadzie budować relacje z obecnym kierownictwem tego kraju. Nikt nie powinien sądzić, że sytuacja może zostać na poziomie, na którym jest obecnie. Tutaj nie ma opcji” – podkreśliła Zacharowa.

Rzeczniczka MSZ Rosji kontynuowała temat stosunków z Polską w poniedziałek na antenie kanału Rossija-24. Tym razem odniosła się do artykułu Mateusza Morawieckiego opublikowanego 11 maja w brytyjskiej gazecie „The Daily Telegraph”, w którym premier nazwał „ideologię Russkiego Miru” do nowotworu, która „zagraża Europie”.

„Jak wielokrotnie mówiliśmy, takie wypady, które zakwalifikowaliśmy jako nieprzyjazne, wiele z nich jest wyraźnie agresywnych, otrzymają odpowiednią reakcję” – powiedziała.

„Jeżeli wcześniej odczytywaliśmy te idee poprzez przyjęcie antyrosyjskich sankcji, poprzez antyrosyjską propagandę, narzucanie rusofobii, to teraz mówi się o tym otwarcie na cały świat” – uważa Zacharowa.

Rzeczniczka ujawniła, że w rosyjskim MSZ odbyło się kolegium w sprawie analizy kursu i koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, na którym poruszano także temat wypowiedzi polskiego premiera.

Jak podaje TASS, na antenie Rossija-24 Zacharowa przypisywała polskim politykom słowa o konieczności zniszczenia Rosji. „Słyszymy wypowiedzi polskich przedstawicieli, że Rosji nie powinno już być, że Rosja powinna zostać zlikwidowana, że ​​wszystko, co rosyjskie, należy zlikwidować. Słyszymy to nie tylko od Polski, ale także od innych krajów NATO” – twierdziła nazywając takie wypowiedzi „ideologią nienawiści do człowieka” i „ideologią nietolerancji wobec inaczej myślących”.

„Czy ktoś z tych, którzy tak mówią, może sobie wyobrazić, że coś takiego będzie powiedziane o jego kraju?” – pytała rzeczniczka MSZ Rosji. „Ktoś może sobie wyobrazić (…) że ktoś powie, iż będzie zniszczony, albo powinien zginąć +polski mir+ albo jakikolwiek inny naród” – dodawała.



Kresy.pl